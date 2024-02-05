У Серии А появится новый титульный спонсор

Итальянская Серия А с нового сезона получит нового титульного спонсора. 25-летнее сотрудничество с телефонным оператором TIM завершено.

Новым титульным спонсором элитного дивизиона итальянского футбола станет энергетическая компания Enilive. Контракт рассчитан на три года, каждый сезон принесет Серии А 22 миллиона евро. Это на 3 миллиона больше, чем предлагал TIM.

Железнодорожная компания Frecciarossa продлила сотрудничество в качестве титульного спонсора с кубком Италии еще на три года. За каждый из них компания выплатит 5,5 миллиона евро.