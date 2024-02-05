Галатасарай может подписать звездного хавбека Манчестер Юнайтед

«Галатасарай» проявляет интерес к звездному полузащитнику «Манчестер Юнайтед» и сборной Дании Кристиану Эриксену. Об этом сообщает турецкое издание Fotomac.

Трансферное окно в Турции открыто до ближайшей пятницы, 9 февраля. Если «Галатасарай» не сможет совершить трансфер до этой даты, то попытается подписать 31-летнего датчанина летом. Турецкий клуб хочет подписать Эриксена на правах аренды с правом выкупа.

В нынешнем сезоне на счету Эриксена 1 гол и 2 ассиста в 19 матчах за «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах. Контракт рассчитан до лета 2025 года, трансферная стоимость оценивается в 13 миллионов евро.