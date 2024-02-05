Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Галатасарай может подписать звездного хавбека Манчестер Юнайтед
Англия
05 февраля 2024, 21:11 |
390
0

Галатасарай может подписать звездного хавбека Манчестер Юнайтед

Кристиан Эриксен может продолжить карьеру в Турции

05 февраля 2024, 21:11 |
390
0
Галатасарай может подписать звездного хавбека Манчестер Юнайтед
Getty Images/Global Images Ukraine. Кристиан Эриксен

«Галатасарай» проявляет интерес к звездному полузащитнику «Манчестер Юнайтед» и сборной Дании Кристиану Эриксену. Об этом сообщает турецкое издание Fotomac.

Трансферное окно в Турции открыто до ближайшей пятницы, 9 февраля. Если «Галатасарай» не сможет совершить трансфер до этой даты, то попытается подписать 31-летнего датчанина летом. Турецкий клуб хочет подписать Эриксена на правах аренды с правом выкупа.

В нынешнем сезоне на счету Эриксена 1 гол и 2 ассиста в 19 матчах за «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах. Контракт рассчитан до лета 2025 года, трансферная стоимость оценивается в 13 миллионов евро.

По теме:
Романо: вингер Жироны летом станет игроком Манчестер Сити
Экс-хавбек Черноморца будет играть в чемпионате Венгрии
Ключевой игрок Манчестер Юнайтед получил еще одну тяжелую травму
Кристиан Эриксен Манчестер Юнайтед Галатасарай трансферы трансферы АПЛ аренда игрока
Источник Fotomac
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Езжай на фронт, ты ужасен». Фанаты оценили Мудрика в последней игре АПЛ
Футбол | 05 февраля 2024, 06:32 57
«Езжай на фронт, ты ужасен». Фанаты оценили Мудрика в последней игре АПЛ
«Езжай на фронт, ты ужасен». Фанаты оценили Мудрика в последней игре АПЛ

Украинец вышел во втором тайме и отличился результативным действием

Стало известно, во сколько Полесью обошелся трансфер бразильца из Днепра-1
Футбол | 05 февраля 2024, 20:08 0
Стало известно, во сколько Полесью обошелся трансфер бразильца из Днепра-1
Стало известно, во сколько Полесью обошелся трансфер бразильца из Днепра-1

Игрок обиделся на Максимова и покинул клуб

Не называйте меня так. Фьюри жестко ответил команде Усика
Бокс | 05.02.2024, 12:48
Не называйте меня так. Фьюри жестко ответил команде Усика
Не называйте меня так. Фьюри жестко ответил команде Усика
В Испании оценили игру Лунина против Атлетико. Указали и на недостатки
Футбол | 05.02.2024, 07:18
В Испании оценили игру Лунина против Атлетико. Указали и на недостатки
В Испании оценили игру Лунина против Атлетико. Указали и на недостатки
Мудрик вызвал фаната сыграть «один на один» на 10 тысяч фунтов стерлингов
Футбол | 04.02.2024, 20:55
Мудрик вызвал фаната сыграть «один на один» на 10 тысяч фунтов стерлингов
Мудрик вызвал фаната сыграть «один на один» на 10 тысяч фунтов стерлингов
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
«Никакой пенсии, ублюдок!». Тайсон Фьюри пригрозил Александру Усику
«Никакой пенсии, ублюдок!». Тайсон Фьюри пригрозил Александру Усику
04.02.2024, 11:17 10
Бокс
Анчелотти похвалил Лунина после центрального матча тура Реал – Атлетико
Анчелотти похвалил Лунина после центрального матча тура Реал – Атлетико
05.02.2024, 06:10
Футбол
Нганну забавно отреагировал на перенос боя Фьюри – Усик
Нганну забавно отреагировал на перенос боя Фьюри – Усик
03.02.2024, 16:20 1
Бокс
Когда восстановится Довбик? Спортивный врач высказался о травме Артема
Когда восстановится Довбик? Спортивный врач высказался о травме Артема
04.02.2024, 08:50 2
Футбол
Испортили настроение Лунину. Реал упустил победу над Атлетико
Испортили настроение Лунину. Реал упустил победу над Атлетико
04.02.2024, 23:57 21
Футбол
Боксер, который нанес рассечение Фьюри: «Это был чистый удар»
Боксер, который нанес рассечение Фьюри: «Это был чистый удар»
03.02.2024, 19:01 3
Бокс
Артета признался, почему заменил Зинченко в перерыве матча с Ливерпулем
Артета признался, почему заменил Зинченко в перерыве матча с Ливерпулем
04.02.2024, 21:22 2
Футбол
Артем Довбик пропустит следующий матч Ла Лиги. Что произошло?
Артем Довбик пропустит следующий матч Ла Лиги. Что произошло?
03.02.2024, 21:03 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем