Галатасарай может подписать звездного хавбека Манчестер Юнайтед
Кристиан Эриксен может продолжить карьеру в Турции
«Галатасарай» проявляет интерес к звездному полузащитнику «Манчестер Юнайтед» и сборной Дании Кристиану Эриксену. Об этом сообщает турецкое издание Fotomac.
Трансферное окно в Турции открыто до ближайшей пятницы, 9 февраля. Если «Галатасарай» не сможет совершить трансфер до этой даты, то попытается подписать 31-летнего датчанина летом. Турецкий клуб хочет подписать Эриксена на правах аренды с правом выкупа.
В нынешнем сезоне на счету Эриксена 1 гол и 2 ассиста в 19 матчах за «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах. Контракт рассчитан до лета 2025 года, трансферная стоимость оценивается в 13 миллионов евро.
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