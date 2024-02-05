ФОТО. Максимов сыграл в квадрат. Днепр-1 начал второй сбор в Турции

После двух выходных футболисты «Днепра-1» возобновили тренировку на турецком сборе.

После теоретического разбора контрольной игры с «Ракувом» днепровская команда провела вечернее занятие на поле стадиона Titanic Mardan.

Вернулся к работе Сергей Горбунов, пропустивший последний контрольный матч. По индивидуальной программе работали Владимир Танчик, Витино и Олег Горин, которые получили повреждения разной степени тяжести. Продолжают восстановление после травм Максима Третьякова и Ивана Чабана. Они постепенно получают все больше и больше нагрузок.

Тренировка спортклубовцев началась с тщательной разминки, ведь мышцы необходимо было вернуть к рабочему тонусу. Затем футболисты поиграли в квадрат – причем к одному из них снова присоединился Юрий Максимов – и выполнили тактические упражнения с мячом. Вратари в это время работали раздельно. В заключение игроки выполнили серию ударов по воротам.

6 февраля команда проведет очередной контрольный матч. Соперником будет черногорский «Дечич». Игра начнется в 16:00 по киевскому времени.