Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Болгарский клуб рассматривает кандидатуру украинского тренера
Другие новости
05 февраля 2024, 20:37 |
963
0

Болгарский клуб рассматривает кандидатуру украинского тренера

Александр Бабич может продолжить карьеру в «Пирине»

05 февраля 2024, 20:37 |
963
0
Болгарский клуб рассматривает кандидатуру украинского тренера
ФК Кривбасс. Александр Бабич

Известный украинский тренер Александр Бабич является главным претендентом на должность главного тренера клуба «Пирин», который выступает в высшем дивизионе чемпионата Болгарии. Об этом сообщают местные СМИ.

Накануне «Пирин» уволил главного тренера Иво Тренчева. На этом настаивали будущие инвесторы клуба.

Сейчас Бабич является тренером-консультантом любительского болгарского клуба «Фратрия». 44-летний специалист известен прежде всего по работе в УПЛ с «Мариуполем», «Кривбассом» и «Черноморцем».

«Пирин» на данный момент занимает 14-е место (из 16 команд) в турнирной таблице чемпионата Болгарии.

По теме:
Украинский легионер рассказал, почему покинул болгарский клуб Пирин
Александр БАБИЧ: «Кривбасс однозначно должен быть в группе лидеров»
БАБИЧ: «Кривбасс и Полесье заслуживают те позиции, на которых находятся»
Александр Бабич Пирин
Источник Sportal.bg
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Стала известна оценка Зинченко за 1 сыгранный тайм в матче против Ливерпуля
Футбол | 04 февраля 2024, 21:37 8
Стала известна оценка Зинченко за 1 сыгранный тайм в матче против Ливерпуля
Стала известна оценка Зинченко за 1 сыгранный тайм в матче против Ливерпуля

4 февраля «Арсенал» обыграл «скаузеров» со счетом 3:1

ВИДЕО. Звезду Челси после поражения от Вулвза заметили в ночном клубе
Футбол | 05 февраля 2024, 19:19 2
ВИДЕО. Звезду Челси после поражения от Вулвза заметили в ночном клубе
ВИДЕО. Звезду Челси после поражения от Вулвза заметили в ночном клубе

Коул Палмер не стал долго унывать из-за командной неудачи

Мудрик вызвал фаната сыграть «один на один» на 10 тысяч фунтов стерлингов
Футбол | 04.02.2024, 20:55
Мудрик вызвал фаната сыграть «один на один» на 10 тысяч фунтов стерлингов
Мудрик вызвал фаната сыграть «один на один» на 10 тысяч фунтов стерлингов
«Езжай на фронт, ты ужасен». Фанаты оценили Мудрика в последней игре АПЛ
Футбол | 05.02.2024, 06:32
«Езжай на фронт, ты ужасен». Фанаты оценили Мудрика в последней игре АПЛ
«Езжай на фронт, ты ужасен». Фанаты оценили Мудрика в последней игре АПЛ
Жизнь после Хави: Гвардиола, Мичел, Де Дзерби или Моуринью?
Футбол | 05.02.2024, 13:05
Жизнь после Хави: Гвардиола, Мичел, Де Дзерби или Моуринью?
Жизнь после Хави: Гвардиола, Мичел, Де Дзерби или Моуринью?
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Когда восстановится Довбик? Спортивный врач высказался о травме Артема
Когда восстановится Довбик? Спортивный врач высказался о травме Артема
04.02.2024, 08:50 2
Футбол
Испортили настроение Лунину. Реал упустил победу над Атлетико
Испортили настроение Лунину. Реал упустил победу над Атлетико
04.02.2024, 23:57 21
Футбол
Кубок африканских наций 2023. Результаты, таблицы, сетка плей-офф
Кубок африканских наций 2023. Результаты, таблицы, сетка плей-офф
05.02.2024, 07:01
Футбол
Самая дорогая сборная выбыла из Кубка Азии, пропустив на 90+6 минуте
Самая дорогая сборная выбыла из Кубка Азии, пропустив на 90+6 минуте
03.02.2024, 17:15 5
Футбол
Артета признался, почему заменил Зинченко в перерыве матча с Ливерпулем
Артета признался, почему заменил Зинченко в перерыве матча с Ливерпулем
04.02.2024, 21:22 2
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Стала известна новая дата боя между Усиком и Фьюри
ОФИЦИАЛЬНО. Стала известна новая дата боя между Усиком и Фьюри
03.02.2024, 21:43 27
Бокс
«Никакой пенсии, ублюдок!». Тайсон Фьюри пригрозил Александру Усику
«Никакой пенсии, ублюдок!». Тайсон Фьюри пригрозил Александру Усику
04.02.2024, 11:17 10
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем