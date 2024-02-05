Болгарский клуб рассматривает кандидатуру украинского тренера

Известный украинский тренер Александр Бабич является главным претендентом на должность главного тренера клуба «Пирин», который выступает в высшем дивизионе чемпионата Болгарии. Об этом сообщают местные СМИ.

Накануне «Пирин» уволил главного тренера Иво Тренчева. На этом настаивали будущие инвесторы клуба.

Сейчас Бабич является тренером-консультантом любительского болгарского клуба «Фратрия». 44-летний специалист известен прежде всего по работе в УПЛ с «Мариуполем», «Кривбассом» и «Черноморцем».

«Пирин» на данный момент занимает 14-е место (из 16 команд) в турнирной таблице чемпионата Болгарии.