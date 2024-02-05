Болгарский клуб рассматривает кандидатуру украинского тренера
Александр Бабич может продолжить карьеру в «Пирине»
Известный украинский тренер Александр Бабич является главным претендентом на должность главного тренера клуба «Пирин», который выступает в высшем дивизионе чемпионата Болгарии. Об этом сообщают местные СМИ.
Накануне «Пирин» уволил главного тренера Иво Тренчева. На этом настаивали будущие инвесторы клуба.
Сейчас Бабич является тренером-консультантом любительского болгарского клуба «Фратрия». 44-летний специалист известен прежде всего по работе в УПЛ с «Мариуполем», «Кривбассом» и «Черноморцем».
«Пирин» на данный момент занимает 14-е место (из 16 команд) в турнирной таблице чемпионата Болгарии.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
4 февраля «Арсенал» обыграл «скаузеров» со счетом 3:1
Коул Палмер не стал долго унывать из-за командной неудачи