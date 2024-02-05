Легионер Вереса: «Сделаем все, чтобы остаться в УПЛ»

Черногорский нападающий ровенского «Вереса» Марко Мрвалевич прокомментировал результат товарищеского матча против чешского «Яблонца» (2:2), в котором он забил свой первый гол за «красно-черных»:

«Чувствую себя счастливым, надеюсь, что продолжу забивать голы и все будет хорошо как у меня, так и у всей команды. Я доволен сегодняшним матчем и надеюсь, что буду играть только лучше и лучше.

Ну а насчет гола – могу сказать, что я почувствовал момент, куда именно будет лететь мяч. Хорошо выпрыгнул и хорошо пробил. Хочу сказать фанам «Вереса»: мы сделаем все, чтобы выполнить их желание и остаться в УПЛ».