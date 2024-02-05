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  4. Максим ШАЦКИХ: «Не мне решать, станет ли Шапаренко моим зятем»
Украина. Премьер лига
05 февраля 2024, 18:49 | Обновлено 05 февраля 2024, 18:54
2869
1

Максим ШАЦКИХ: «Не мне решать, станет ли Шапаренко моим зятем»

Бывший нападающий «Динамо» ответил на вопрос о личной жизни дочери

05 февраля 2024, 18:49 | Обновлено 05 февраля 2024, 18:54
2869
1
Максим ШАЦКИХ: «Не мне решать, станет ли Шапаренко моим зятем»
ФК Динамо Киев. Николай Шапаренко

Бывший нападающий киевского «Динамо» Максим Шацких в очередной раз ответил на вопрос о личной жизни дочери, которая встречается с полузащитником «бело-синих» Николаем Шапаренко.

– Напоследок вопрос относительно вашего потенциального зятя – Николая Шапаренко. Какое у вас отношение к Николаю и одобряете ли выбор своей младшей дочери?

– Что-то эта тема у вас всех так пошла... Давайте так: дочь у меня уже взрослая, это ее жизнь, я ей доверяю, она сама разберется. А будущий зять или нет – не мне решать. Время покажет и пусть все рассказывают сами. Давайте эту тему отпустим.

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Динамо Киев Максим Шацких чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Николай Шапаренко
Источник Украинский футбол
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turist86
в перекладі на узбецьку:  "чекаю на великий калим"   
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