Максим ШАЦКИХ: «Не мне решать, станет ли Шапаренко моим зятем»
Бывший нападающий «Динамо» ответил на вопрос о личной жизни дочери
Бывший нападающий киевского «Динамо» Максим Шацких в очередной раз ответил на вопрос о личной жизни дочери, которая встречается с полузащитником «бело-синих» Николаем Шапаренко.
– Напоследок вопрос относительно вашего потенциального зятя – Николая Шапаренко. Какое у вас отношение к Николаю и одобряете ли выбор своей младшей дочери?
– Что-то эта тема у вас всех так пошла... Давайте так: дочь у меня уже взрослая, это ее жизнь, я ей доверяю, она сама разберется. А будущий зять или нет – не мне решать. Время покажет и пусть все рассказывают сами. Давайте эту тему отпустим.
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