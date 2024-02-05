Максим ШАЦКИХ: «Не мне решать, станет ли Шапаренко моим зятем»

Бывший нападающий киевского «Динамо» Максим Шацких в очередной раз ответил на вопрос о личной жизни дочери, которая встречается с полузащитником «бело-синих» Николаем Шапаренко.

– Напоследок вопрос относительно вашего потенциального зятя – Николая Шапаренко. Какое у вас отношение к Николаю и одобряете ли выбор своей младшей дочери?

– Что-то эта тема у вас всех так пошла... Давайте так: дочь у меня уже взрослая, это ее жизнь, я ей доверяю, она сама разберется. А будущий зять или нет – не мне решать. Время покажет и пусть все рассказывают сами. Давайте эту тему отпустим.