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Украина. Премьер лига
05 февраля 2024, 19:02 | Обновлено 05 февраля 2024, 19:23
1604
0

Источник: Днепр-1 близок к аренде полузащитника Шахтера

Олег Очеретько может продолжить карьеру под руководством Юрия Максимова

05 февраля 2024, 19:02 | Обновлено 05 февраля 2024, 19:23
1604
0
Источник: Днепр-1 близок к аренде полузащитника Шахтера
ФК Шахтер. Олег Очеретько

«Днепр-1» находится на финальной стадии переговоров по подписанию полузащитника донецкого «Шахтера» Олега Очеретько, сообщает журналист Игорь Цыганык.

Речь идет об арендном соглашении. Будет ли в нем право выкупа – неизвестно.

По информации источника, 20-летний футболист очень заинтересован в этом переходе, ведь хочет иметь больше игровой практики.

В этом сезоне Олег Очеретько отыграл 4 матча (148 игровых минут) за «Шахтер», отметившись 1 забитым мячом. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 600 тысяч евро.

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Источник Циганик LIVE
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