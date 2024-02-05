Украина. Премьер лига05 февраля 2024, 19:02 | Обновлено 05 февраля 2024, 19:23
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Источник: Днепр-1 близок к аренде полузащитника Шахтера
Олег Очеретько может продолжить карьеру под руководством Юрия Максимова
05 февраля 2024, 19:02 | Обновлено 05 февраля 2024, 19:23
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«Днепр-1» находится на финальной стадии переговоров по подписанию полузащитника донецкого «Шахтера» Олега Очеретько, сообщает журналист Игорь Цыганык.
Речь идет об арендном соглашении. Будет ли в нем право выкупа – неизвестно.
По информации источника, 20-летний футболист очень заинтересован в этом переходе, ведь хочет иметь больше игровой практики.
В этом сезоне Олег Очеретько отыграл 4 матча (148 игровых минут) за «Шахтер», отметившись 1 забитым мячом. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 600 тысяч евро.
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