Источник: Днепр-1 близок к аренде полузащитника Шахтера

«Днепр-1» находится на финальной стадии переговоров по подписанию полузащитника донецкого «Шахтера» Олега Очеретько, сообщает журналист Игорь Цыганык.

Речь идет об арендном соглашении. Будет ли в нем право выкупа – неизвестно.

По информации источника, 20-летний футболист очень заинтересован в этом переходе, ведь хочет иметь больше игровой практики.

В этом сезоне Олег Очеретько отыграл 4 матча (148 игровых минут) за «Шахтер», отметившись 1 забитым мячом. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 600 тысяч евро.