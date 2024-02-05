Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

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Украина. Премьер лига
05 февраля 2024, 18:02 | Обновлено 05 февраля 2024, 18:11
384
3

Шахтер объявил о создании отдельной команды для военных с ампутациями

Донецкий клуб предлагает программу реабилитации раненых с помощью спорта

05 февраля 2024, 18:02 | Обновлено 05 февраля 2024, 18:11
384
3
Шахтер объявил о создании отдельной команды для военных с ампутациями
ФК Шахтер

Донецкий «Шахтер» официально объявил о создании отдельной команды для военных с ампутациями.

Планируется, что на первом этапе в команду войдут 20 игроков и наставник, которые будут проводить регулярные тренировки в Киеве и Счастливом (Киевская область). Набор футболистов и подготовка тренеров начнется в ближайшее время. В будущем предусмотрено участие команды в соревнованиях, в том числе – европейских.

«Украинские воины, которые отдали свое здоровье, защищая страну от врага, сегодня как никто нуждаются в поддержке общества. По разным оценкам сейчас в Украине около 50 тысяч военнослужащих имеют ампутации из-за ранений. «Шахтер» – первый клуб УПЛ, который создает команду для военных с ампутациями. Наша задача – создать все условия для того, чтобы эти люди могли интегрироваться и вернуться, насколько это возможно, к активной жизни. При организации новой команды мы будем опираться на международную практику адаптивного футбола», – сказал генеральный директор клуба Сергей Палкин.

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Источник ФК Шахтер Донецк
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OtsoCity
Дуже добре 
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+1
Виктор Войцеховский
А отдельная команда для жертв финансирования ОРДЛО Ринатом будет? Или его не было? Как там Ефремов на Раиссе поживает? Политический проект Рината. Или жертвы проектов Кия и Нурика? Они сейчас в ОРДЛО активно работают. Дети Рината тоже.
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0
Лига конференций без динамо
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-2
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