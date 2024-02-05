Шахтер объявил о создании отдельной команды для военных с ампутациями

Донецкий «Шахтер» официально объявил о создании отдельной команды для военных с ампутациями.

Планируется, что на первом этапе в команду войдут 20 игроков и наставник, которые будут проводить регулярные тренировки в Киеве и Счастливом (Киевская область). Набор футболистов и подготовка тренеров начнется в ближайшее время. В будущем предусмотрено участие команды в соревнованиях, в том числе – европейских.

«Украинские воины, которые отдали свое здоровье, защищая страну от врага, сегодня как никто нуждаются в поддержке общества. По разным оценкам сейчас в Украине около 50 тысяч военнослужащих имеют ампутации из-за ранений. «Шахтер» – первый клуб УПЛ, который создает команду для военных с ампутациями. Наша задача – создать все условия для того, чтобы эти люди могли интегрироваться и вернуться, насколько это возможно, к активной жизни. При организации новой команды мы будем опираться на международную практику адаптивного футбола», – сказал генеральный директор клуба Сергей Палкин.