Максим ШАЦКИХ: «Возможно, такого шанса у Жироны больше не будет»

Бывший нападающий киевского «Динамо» Максим Шацких оценил шансы каталонской «Жироны» на чемпионство в Испании.

– Виктор Цыганков вместе с «Жироной» – выдержат ли они давление чемпионской гонки с «Реалом» до конца сезона?

– Тяжелый вопрос. Действительно, «Реал» – это дух победителя. В то же время, «Жирона» – это такой себе Лестер: никто не ожидал, а они прут и прут. Хотелось бы, чтобы они до конца продержались в потом дожали. Поскольку они и футбол показывают хорошего качества, футболисты подобраны все играющие, и рисунок игры виден. Возможно, такого шанса у «Жироны» больше и не будет. Главное, чтобы они выстояли морально и психологически, потому что этот фактор может очень сильно их подкосить. «Реал» к такому давлению привык, а в «Жироне» молодые ребята могут просесть.

Ранее Максим Шацких оценил шансы «Динамо» на победу в УПЛ 2023/24.