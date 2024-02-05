КЕЙН – об адаптации в Мюнхене: «Первые 4-5 месяцев было тяжело»

Нападающий Баварии Гарри Кейн рассказал, как адаптировался в команде и Мюнхене, а также признался, что было самым тяжелым в первые месяцы.

«Первые четыре или пять месяцев, проведенных в гостинице вдали от семьи, были тяжелыми. Это, безусловно, было непросто, поэтому я гордился тем, что все еще хорошо играю при таких обстоятельствах.

Мы хорошо провели зимние каникулы и все вернулись со мной. Дети ходят в школу, есть дом. Месяц за месяцем я начинаю чувствовать себя как дома, мы общаемся с родителями в школе, жена заводит новых друзей. Ты просто начинаешь знакомиться с новыми людьми и видеть новое.

Все было отлично, клуб и все болельщики пытались оказать мне приветливый прием, и сейчас я не могу сказать ничего, кроме благодарности», – сказал форвард «Баварии».

Добавим, что на данный момент Кейн является лучшим бомбардиром Бундеслиги, забив 24 гола в 20 проведенных матчах.