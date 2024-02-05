Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. КЕЙН – об адаптации в Мюнхене: «Первые 4-5 месяцев было тяжело»
Германия
05 февраля 2024, 16:39 |
152
0

КЕЙН – об адаптации в Мюнхене: «Первые 4-5 месяцев было тяжело»

Форвард благодарен всем за оказанную поддержку

05 февраля 2024, 16:39 |
152
0
КЕЙН – об адаптации в Мюнхене: «Первые 4-5 месяцев было тяжело»
Getty Images/Global Images Ukraine. Гарри Кейн

Нападающий Баварии Гарри Кейн рассказал, как адаптировался в команде и Мюнхене, а также признался, что было самым тяжелым в первые месяцы.

«Первые четыре или пять месяцев, проведенных в гостинице вдали от семьи, были тяжелыми. Это, безусловно, было непросто, поэтому я гордился тем, что все еще хорошо играю при таких обстоятельствах.

Мы хорошо провели зимние каникулы и все вернулись со мной. Дети ходят в школу, есть дом. Месяц за месяцем я начинаю чувствовать себя как дома, мы общаемся с родителями в школе, жена заводит новых друзей. Ты просто начинаешь знакомиться с новыми людьми и видеть новое.

Все было отлично, клуб и все болельщики пытались оказать мне приветливый прием, и сейчас я не могу сказать ничего, кроме благодарности», – сказал форвард «Баварии».

Добавим, что на данный момент Кейн является лучшим бомбардиром Бундеслиги, забив 24 гола в 20 проведенных матчах.

По теме:
НОЙЕР: «Не думаю, что кто-то будет против, если Клопп возглавит Баварию»
Бундеслига. Лейпциг победил Унион, домашняя ничья Вольфсбурга
Бундеслига. Баварии пришлось делать камбек, Байер все еще непобедим
Гарри Кейн Бавария Бундеслига лучший бомбардир
Источник Bayern & Germany
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Кубок африканских наций 2023. Результаты, таблицы, сетка плей-офф
Футбол | 05 февраля 2024, 07:01 0
Кубок африканских наций 2023. Результаты, таблицы, сетка плей-офф
Кубок африканских наций 2023. Результаты, таблицы, сетка плей-офф

Турнир состоится с 13 января по 11 февраля в Кот-д'Ивуаре

Брентфорд – Манчестер Сити. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Футбол | 05 февраля 2024, 12:56 0
Брентфорд – Манчестер Сити. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Брентфорд – Манчестер Сити. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Поединок состоится 5 февраля в 22:00 по Киеву

Артета признался, почему заменил Зинченко в перерыве матча с Ливерпулем
Футбол | 04.02.2024, 21:22
Артета признался, почему заменил Зинченко в перерыве матча с Ливерпулем
Артета признался, почему заменил Зинченко в перерыве матча с Ливерпулем
Испортили настроение Лунину. Реал упустил победу над Атлетико
Футбол | 04.02.2024, 23:57
Испортили настроение Лунину. Реал упустил победу над Атлетико
Испортили настроение Лунину. Реал упустил победу над Атлетико
Мудрик рискует лишиться тренера. Почеттино подошел к опасной грани
Футбол | 05.02.2024, 07:12
Мудрик рискует лишиться тренера. Почеттино подошел к опасной грани
Мудрик рискует лишиться тренера. Почеттино подошел к опасной грани
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ОФИЦИАЛЬНО. Стала известна новая дата боя между Усиком и Фьюри
ОФИЦИАЛЬНО. Стала известна новая дата боя между Усиком и Фьюри
03.02.2024, 21:43 27
Бокс
Александр ГВОЗДИК: «Интересно посмотреть, что осталось от Ломаченко»
Александр ГВОЗДИК: «Интересно посмотреть, что осталось от Ломаченко»
03.02.2024, 20:37 4
Бокс
Когда восстановится Довбик? Спортивный врач высказался о травме Артема
Когда восстановится Довбик? Спортивный врач высказался о травме Артема
04.02.2024, 08:50 2
Футбол
Усик признался, когда поверит в проведение боя с Фьюри
Усик признался, когда поверит в проведение боя с Фьюри
04.02.2024, 09:32 1
Бокс
Артем Довбик пропустит следующий матч Ла Лиги. Что произошло?
Артем Довбик пропустит следующий матч Ла Лиги. Что произошло?
03.02.2024, 21:03 4
Футбол
Самая дорогая сборная выбыла из Кубка Азии, пропустив на 90+6 минуте
Самая дорогая сборная выбыла из Кубка Азии, пропустив на 90+6 минуте
03.02.2024, 17:15 5
Футбол
Мудрик вызвал фаната сыграть «один на один» на 10 тысяч фунтов стерлингов
Мудрик вызвал фаната сыграть «один на один» на 10 тысяч фунтов стерлингов
04.02.2024, 20:55 39
Футбол
«Никакой пенсии, ублюдок!». Тайсон Фьюри пригрозил Александру Усику
«Никакой пенсии, ублюдок!». Тайсон Фьюри пригрозил Александру Усику
04.02.2024, 11:17 10
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем