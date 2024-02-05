Топ-клуб Австрии выкупил защитника сборной Украины. Известна сумма перехода
Максим Таловеров стал полноправным игроком ЛАСК
Украинский защитник Максим Таловеров, чей контракт принадлежит пражской «Славии», стал полноправным игроком австрийского ЛАСК, сообщает журналист Петр Слонка.
По информации источника, почти постоянный участник еврокубков активировал опцию выкупа 23-летнего футболиста, которая составляет примерно 1 миллионов евро.
Напомним, первую половину сезона 2023/24 Максим Таловеров выступал за ЛАСК на правах аренды. Он провел 21 матч за клуб, отметившись 1 забитым мячом.
В ноябре Максим Таловеров получил дебютный вызов в национальную сборную Украины, но пока не успел дебютировать, если не учитывать товарищеский матч против гданьской «Лехии».
Портал Transfermarkt оценивает стоимость украинца в 2 миллиона евро.
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