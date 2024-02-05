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Украина. Премьер лига
05 февраля 2024, 16:12 | Обновлено 05 февраля 2024, 16:13
486
0

Не идеальная ситуация. Пушич рассказал о подготовке Шахтеря к Марселю

Команда откроет вторую часть сезона в еврокубках

05 февраля 2024, 16:12 | Обновлено 05 февраля 2024, 16:13
486
0
Не идеальная ситуация. Пушич рассказал о подготовке Шахтеря к Марселю
ФК Шахтер

Наставник «Шахтера» Марино Пушич понимает, что подготовку к матчам плей-офф Лиги Европы против «Марселя» через контрольные матчи оптимальной не назвать, но иного выхода нет.

«Началась подготовка к «Марселю»? Да, конечно. В воскресенье у игроков был выходной, ведь оба спарринга были сложными, ребята тяжело работали. Во многих аспектах наша подготовка началась еще с первого матча. Будем прилагать большие усилия следующие две недели, отрабатывать много моментов, чтобы быть готовыми к встречам с «Марселем».

«Знаем, что товарищеские матчи – не идеальная подготовка, но есть то, что есть. Нам приходится находить лучший выход из ситуации и готовиться к официальным поединкам», – сказал Пушич.

Матчи с французским соперником состоятся 15 и 22 февраля.

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Шахтер Донецк Марино Пушич Украинская Премьер-лига Лига Европы Марсель
Источник ФК Шахтер Донецк
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