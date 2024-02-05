УПЛ назвала дату возобновления сезона. Кто откроет вторую половину
Первый тур года стартует 23 февраля
УПЛ утвердила даты первого тура чемпионата, который откроет весеннюю часть сезона. Правда, первые матчи еще будут зимними, а 2024 год откроет матч ЛНЗ и «Кривбасса» 23 февраля.
Как и ожидалось, лига решила не ставить матчи на 24 февраля – вторую годовщину вторжения россии.
Все матчи 18-го тура УПЛ
23 февраля
ЛНЗ – Кривбасс. Начало в 15:30
25 февраля
Днепр-1 – Минай. Начало в 13:00
Верес – Колос. Начало в 13:00
Металлист 1925 – Динамо. Начало в 15:30
Рух – Полесье. Начало в 18:00
26 февраля
Заря – Ворскла. Начало в 13:00
Оболонь – Черноморец. Начало в 15:30
Александрия – Шахтер. Начало в 18:00
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