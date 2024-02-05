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  4. УПЛ назвала дату возобновления сезона. Кто откроет вторую половину
Украина. Премьер лига
05 февраля 2024, 16:29 |
628
0

УПЛ назвала дату возобновления сезона. Кто откроет вторую половину

Первый тур года стартует 23 февраля

05 февраля 2024, 16:29 |
628
0
УПЛ назвала дату возобновления сезона. Кто откроет вторую половину
УПЛ

УПЛ утвердила даты первого тура чемпионата, который откроет весеннюю часть сезона. Правда, первые матчи еще будут зимними, а 2024 год откроет матч ЛНЗ и «Кривбасса» 23 февраля.

Как и ожидалось, лига решила не ставить матчи на 24 февраля – вторую годовщину вторжения россии.

Все матчи 18-го тура УПЛ

23 февраля

ЛНЗ – Кривбасс. Начало в 15:30

25 февраля

Днепр-1 – Минай. Начало в 13:00

Верес – Колос. Начало в 13:00

Металлист 1925 – Динамо. Начало в 15:30

Рух – Полесье. Начало в 18:00

26 февраля

Заря – Ворскла. Начало в 13:00

Оболонь – Черноморец. Начало в 15:30

Александрия – Шахтер. Начало в 18:00

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Источник УПЛ
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