«Не вижу никаких проблем». Шацких оценил шансы Динамо на чемпионство в УПЛ

Бывший нападающий киевского «Динамо» Максим Шацких оценил шансы «бело-синих» на чемпионство в Украинской Премьер-лиге 2023/24, а также прокомментировал трансферную кампанию донецкого «Шахтера».

– «Шахтер» сейчас тратит десятки миллионов евро на покупку бразильцев, «Динамо» в это время никоим образом не выходит на трансферный рынок. Есть ли у киевлян шансы на чемпионство в такой ситуации?

– Шансы равноценны. Что они там тратят? Да пусть тратят, такое дело. «Динамо», я думаю, по силам бороться за чемпионство. Не вижу никаких проблем. Да, будет очень тяжело, но никаких проблем я не вижу.

Ранее Максим Шацких заявил, что хотел бы вернуться в Киев.