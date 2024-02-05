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  4. «Не вижу никаких проблем». Шацких оценил шансы Динамо на чемпионство в УПЛ
Украина. Премьер лига
05 февраля 2024, 16:20 |
229
3

«Не вижу никаких проблем». Шацких оценил шансы Динамо на чемпионство в УПЛ

Бывший нападающий киевлян дал оптимистический прогноз

05 февраля 2024, 16:20 |
229
3
«Не вижу никаких проблем». Шацких оценил шансы Динамо на чемпионство в УПЛ
ФК Динамо Киев. Максим Шацких

Бывший нападающий киевского «Динамо» Максим Шацких оценил шансы «бело-синих» на чемпионство в Украинской Премьер-лиге 2023/24, а также прокомментировал трансферную кампанию донецкого «Шахтера».

– «Шахтер» сейчас тратит десятки миллионов евро на покупку бразильцев, «Динамо» в это время никоим образом не выходит на трансферный рынок. Есть ли у киевлян шансы на чемпионство в такой ситуации?

– Шансы равноценны. Что они там тратят? Да пусть тратят, такое дело. «Динамо», я думаю, по силам бороться за чемпионство. Не вижу никаких проблем. Да, будет очень тяжело, но никаких проблем я не вижу.

Ранее Максим Шацких заявил, что хотел бы вернуться в Киев.

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Источник Украинский футбол
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Комментарии 3
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Vitaliksaj
Дырявый дырявых видит из далека
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-1
Лига конференций без динамо

дырявым даже шубу не помогут стать чемпионами 
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-1
kadaad
Что он принял перед этим интервью?
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-1
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