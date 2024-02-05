Италия05 февраля 2024, 16:09 |
1439
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Моуриньо обиделся на Рому, перед уходом оставив в раздевалке ценный подарок
Португалец считает предательством, что футболисты поддержали назначение Де Росси
05 февраля 2024, 16:09 |
1439
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Португалец Жозе Моуриньо изрядно обиделся на руководство «Ромы», принявшее решение уволить специалиста с должности главного тренера.
По информации Il Messaggero, Моуриньо считает, что игроки «волков» предали его, поддержав назначение Даниэле Де Росси сразу же после отставки португальца.
Отмечается, что Моуринью продемонстрировал свое недовольство, не став забирать подаренный игроками перстень, посвященный победе «Ромы» в Лиге конференций-2021/2022, и оставил драгоценность в шкафчике капитана команды Лоренцо Пеллегрини.
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