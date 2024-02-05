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  4. Три игрока Прикарпатья не поедут с командой на сбор в Закарпатье
Украина. Первая лига
05 февраля 2024, 15:39 |
410
0

Три игрока Прикарпатья не поедут с командой на сбор в Закарпатье

Во вторник ивано-франковцы начнут второй этап зимней подготовки

05 февраля 2024, 15:39 |
410
0
Три игрока Прикарпатья не поедут с командой на сбор в Закарпатье
ФК Прикарпатье

Как стало известно Sport.ua, защитник Олег Матушевский и полузащитник Максим Стадник не успели восстановиться от полученных еще в прошлом году травм и не поедут с «Прикарпатьем» на второй зимний сбор в закарпатское село Сусково. Из-за повреждения пропустит этот этап подготовки и полузащитник Никита Титаевский, продливший в декабре контракт с клубом.

В Закарпатье «желто-зеленые» пробудут с 6 по 17 февраля и за это время планируют сыграть два контрольных матча — с «Хустом» (10 февраля) и «Агробизнесом» (17 февраля).

Ранее Sport.ua сообщал, что «Прикарпатье» просматривает центрфорварда.

В турнирной таблице Первой лиги команда занимает 10 место в группе «Чемпионская», набрав 26 очков.

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Прикарпатье Ивано-Франковск учебно-тренировочные сборы товарищеские матчи Хуст Агробизнес Первая лига Украины инсайд
Источник Sport.ua
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