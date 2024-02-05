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Испания
05 февраля 2024, 15:11 | Обновлено 05 февраля 2024, 15:13
267
0

Цель Барселоны – догнать Жирону. О Реале пока не говорят

Каталонцы воодушевились последними успехами

05 февраля 2024, 15:11 | Обновлено 05 февраля 2024, 15:13
267
0
Цель Барселоны – догнать Жирону. О Реале пока не говорят
Getty Images/Global Images Ukraine

По информации испанских СМИ, Барселона после двух кряду побед вернулась в оптимистичный настрой и ставит перед собой задачу догнать Жирону за два ближайших тура.

Жирона идет на второй позиции, опережая команду Хави на 6 очков, но в следующих турах сыграет против Реала и Атлетика, тогда как Барселона встретится с Гранадой и Сельтой.

Сообщается, что пока что о чемпионском титуле в команде не думают, но намерены продолжать удачную серию. Реал лидирует с 58 пунктами, опережая Жирону на два очка.

Команда Виктора Цыганкова и Артема Довбика в последнем туре потеряла очки с Реал Сосьедадом.

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Барселона Жирона Реал Мадрид Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Источник AS
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