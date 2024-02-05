Цель Барселоны – догнать Жирону. О Реале пока не говорят
Каталонцы воодушевились последними успехами
По информации испанских СМИ, Барселона после двух кряду побед вернулась в оптимистичный настрой и ставит перед собой задачу догнать Жирону за два ближайших тура.
Жирона идет на второй позиции, опережая команду Хави на 6 очков, но в следующих турах сыграет против Реала и Атлетика, тогда как Барселона встретится с Гранадой и Сельтой.
Сообщается, что пока что о чемпионском титуле в команде не думают, но намерены продолжать удачную серию. Реал лидирует с 58 пунктами, опережая Жирону на два очка.
Команда Виктора Цыганкова и Артема Довбика в последнем туре потеряла очки с Реал Сосьедадом.
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