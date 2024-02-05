Забивает за первую команду. Шахтер продлил контракт украинского хавбека

Молодой центральный полузащитник Виктор Цуканов подписал новый контракт с «Шахтером». Клуб сообщает, что соглашение с 18-летним игроком рассчитано до 31 декабря 2028 года.

Цуканов сейчас работает с первой командой на сборе в Турции, игрок уже заслужил похвалу тренера Марино Пушича. Провел 4 контрольных встречи и забил три гола.

Виктор с 2019 года работает в Академии клуба, а в 16-летнем возрасте дебютировал за юношескую команду «Шахтера». За полтора сезона провел 44 матча и забил 10 голов.