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Украина. Премьер лига
05 февраля 2024, 14:02 | Обновлено 05 февраля 2024, 14:16
1096
2

Забивает за первую команду. Шахтер продлил контракт украинского хавбека

Виктор Цуканов получил новый договор

05 февраля 2024, 14:02 | Обновлено 05 февраля 2024, 14:16
1096
2
Забивает за первую команду. Шахтер продлил контракт украинского хавбека
ФК Шахтер. Виктор Цуканов

Молодой центральный полузащитник Виктор Цуканов подписал новый контракт с «Шахтером». Клуб сообщает, что соглашение с 18-летним игроком рассчитано до 31 декабря 2028 года.

Цуканов сейчас работает с первой командой на сборе в Турции, игрок уже заслужил похвалу тренера Марино Пушича. Провел 4 контрольных встречи и забил три гола.

Виктор с 2019 года работает в Академии клуба, а в 16-летнем возрасте дебютировал за юношескую команду «Шахтера». За полтора сезона провел 44 матча и забил 10 голов.

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Шахтер Донецк Виктор Цуканов Украинская Премьер-лига продление контракта
Источник ФК Шахтер Донецк
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Андрей Залищук
18 років??? а на вигляд 12 річний пацан))
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+1
Gargantua
очень хорошо себя показал
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