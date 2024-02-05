Забивает за первую команду. Шахтер продлил контракт украинского хавбека
Виктор Цуканов получил новый договор
Молодой центральный полузащитник Виктор Цуканов подписал новый контракт с «Шахтером». Клуб сообщает, что соглашение с 18-летним игроком рассчитано до 31 декабря 2028 года.
Цуканов сейчас работает с первой командой на сборе в Турции, игрок уже заслужил похвалу тренера Марино Пушича. Провел 4 контрольных встречи и забил три гола.
Виктор с 2019 года работает в Академии клуба, а в 16-летнем возрасте дебютировал за юношескую команду «Шахтера». За полтора сезона провел 44 матча и забил 10 голов.
🎂 Учора – день народження, сьогодні – новий контракт! ✍️— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) February 5, 2024
⚒ «Шахтар» і 18-річний півзахисник Віктор Цуканов підписали нову угоду, розраховану до 31 грудня 2028 року 🤝
Дізнайтеся більше: https://t.co/cocRfLfjvR.#Shakhtar #Україна pic.twitter.com/xWLxLPKDBJ
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Поединок состоится 5 февраля в 22:00 по Киеву
Александр вышел на поле с первых минут и отыграл 1-й тайм, «Арсенал» выиграл 3:1