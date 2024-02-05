ВИДЕО. Легионер Зари ввязался в драку в спарринге на сборе

Спарринг луганской «Зари» против тбилисского «Динамо» (1:0) на учебно-тренировочном сборе в Турции ознаменовался неприятным эпизодом.

В один из моментов, перед подачей углового, капитан тбилисцев Схиртладзе начал сначала провоцировать, а затем откровенно избивать форварда «Зари» Герреро. Нападающий не сдержался и ответил грубияну, после чего прямо на поле началась потасовка, которая не утихла и за пределами игровой площадки.

Арбитру пришлось унимать страсти карточками разного цвета, и в итоге игру удалось продолжить. Но забитый Антюхом на 7-й минуте гол так и остался единственным в матче.