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  4. ВИДЕО. Легионер Зари ввязался в драку в спарринге на сборе
Украина. Премьер лига
05 февраля 2024, 14:56 |
338
0

ВИДЕО. Легионер Зари ввязался в драку в спарринге на сборе

Герреро ответил на провокацию соперника

05 февраля 2024, 14:56 |
338
0
ВИДЕО. Легионер Зари ввязался в драку в спарринге на сборе
ФК Заря. Эдуардо Герреро

Спарринг луганской «Зари» против тбилисского «Динамо» (1:0) на учебно-тренировочном сборе в Турции ознаменовался неприятным эпизодом.

В один из моментов, перед подачей углового, капитан тбилисцев Схиртладзе начал сначала провоцировать, а затем откровенно избивать форварда «Зари» Герреро. Нападающий не сдержался и ответил грубияну, после чего прямо на поле началась потасовка, которая не утихла и за пределами игровой площадки.

Арбитру пришлось унимать страсти карточками разного цвета, и в итоге игру удалось продолжить. Но забитый Антюхом на 7-й минуте гол так и остался единственным в матче.

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Источник FootballHub
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