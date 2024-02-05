В первую очередь. Почеттино назвал виновного в проблемах Челси
Тренер винит себя
«Челси» в двух последних матчах АПЛ проиграл МЮ и «Вулверхэмптону», пропустив по четыре гола. Команда в таблице опустилась на 11-е место, а тренер Синих Маурисио Почеттино не снимает с себя ответственность.
«Реальность в том, что мы недостаточно хороши. Включая меня. В первую очередь речь идет обо мне, я несу ответственность. И я согласен, что в последних матчах мы играли не лучшим образом, 100%».
«Но сдаваться мы не собираемся, мы восстановимся после двух подряд поражений», — сказал Почеттино.
В следующем матче команда сыграет в Кубке Англии против «Астон Виллы», а в британских СМИ уже обсуждается возможность увольнения тренера.
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