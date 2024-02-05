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  4. В первую очередь. Почеттино назвал виновного в проблемах Челси
Англия
05 февраля 2024, 13:54 |
2131
1

В первую очередь. Почеттино назвал виновного в проблемах Челси

Тренер винит себя

05 февраля 2024, 13:54 |
2131
1
В первую очередь. Почеттино назвал виновного в проблемах Челси
Getty Images/Global Images Ukraine. Маурисио Почеттино

«Челси» в двух последних матчах АПЛ проиграл МЮ и «Вулверхэмптону», пропустив по четыре гола. Команда в таблице опустилась на 11-е место, а тренер Синих Маурисио Почеттино не снимает с себя ответственность.

«Реальность в том, что мы недостаточно хороши. Включая меня. В первую очередь речь идет обо мне, я несу ответственность. И я согласен, что в последних матчах мы играли не лучшим образом, 100%».

«Но сдаваться мы не собираемся, мы восстановимся после двух подряд поражений», — сказал Почеттино.

В следующем матче команда сыграет в Кубке Англии против «Астон Виллы», а в британских СМИ уже обсуждается возможность увольнения тренера.

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Челси Маурисио Почеттино Английская Премьер-лига Михаил Мудрик
Источник Sky Sports
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Комментарии 1
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john
Та ну, це Мудрик 100%, а взагалі таким лайном ще Челсі та і взагалі топ клуби я ще не бачив, так були штуки у МЮ, Басри, може в Білана, навіть Блюве але навіть вони якось не виділялися дном. Тут справа в гравцях, немає менталітету, психології. Немає тренера який зможе пояснити показати, такий як Хабі Алонсо, Мічел, навіт Хаві 
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