В первую очередь. Почеттино назвал виновного в проблемах Челси

«Челси» в двух последних матчах АПЛ проиграл МЮ и «Вулверхэмптону», пропустив по четыре гола. Команда в таблице опустилась на 11-е место, а тренер Синих Маурисио Почеттино не снимает с себя ответственность.

«Реальность в том, что мы недостаточно хороши. Включая меня. В первую очередь речь идет обо мне, я несу ответственность. И я согласен, что в последних матчах мы играли не лучшим образом, 100%».

«Но сдаваться мы не собираемся, мы восстановимся после двух подряд поражений», — сказал Почеттино.

В следующем матче команда сыграет в Кубке Англии против «Астон Виллы», а в британских СМИ уже обсуждается возможность увольнения тренера.