Арсенал готов продлить контракт с защитником. Что по ситуации Зинченко?
Бен Уайт начал переговоры с клубом
По информации британских СМИ, «Арсенал» открыл переговоры о новом контракте с защитником Беном Уайтом, чей договор истекает в 2026 году.
Сообщается, что тренер Микель Артета полностью доволен игрой Уайта. В нынешнем сезоне игрок провел 32 матча, забил 1 гол и сделал 1 ассист.
Лондонский клуб вскоре должен объявить о контракте защитника Такехиро Томиясу.
Пока что нет информации по поводу Александра Зинченко, которого в нынешнем сезоне активно критикуют эксперты. Однако время у клуба есть, так как контракт украинца истекает только в 2026 году.
Недавно эксперты ресурса The Athletic отметили, что после нынешнего сезона «Арсеналу» нужно думать, что делать с Зинченко – продлевать контракт или продавать.
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