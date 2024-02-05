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Англия
05 февраля 2024, 13:29 | Обновлено 05 февраля 2024, 13:45
459
0

Арсенал готов продлить контракт с защитником. Что по ситуации Зинченко?

Бен Уайт начал переговоры с клубом

05 февраля 2024, 13:29 | Обновлено 05 февраля 2024, 13:45
459
0
Арсенал готов продлить контракт с защитником. Что по ситуации Зинченко?
Getty Images/Global Images Ukraine. Зинченко и Уайт

По информации британских СМИ, «Арсенал» открыл переговоры о новом контракте с защитником Беном Уайтом, чей договор истекает в 2026 году.

Сообщается, что тренер Микель Артета полностью доволен игрой Уайта. В нынешнем сезоне игрок провел 32 матча, забил 1 гол и сделал 1 ассист.

Лондонский клуб вскоре должен объявить о контракте защитника Такехиро Томиясу.

Пока что нет информации по поводу Александра Зинченко, которого в нынешнем сезоне активно критикуют эксперты. Однако время у клуба есть, так как контракт украинца истекает только в 2026 году.

Недавно эксперты ресурса The Athletic отметили, что после нынешнего сезона «Арсеналу» нужно думать, что делать с Зинченко – продлевать контракт или продавать.

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Источник: конкурент Зинченко согласился продлить контракта с Арсеналом
Арсенал Лондон Бен Уайт Александр Зинченко Английская Премьер-лига
Источник Football London
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