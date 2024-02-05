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  4. Рейтинг ATP. Позиции Сачко и Марченко, рекорд Ваншельбойма. Кто лидирует
ATP
05 февраля 2024, 13:12 |
288
0

Рейтинг ATP. Позиции Сачко и Марченко, рекорд Ваншельбойма. Кто лидирует

Один украинец – в топ-200

05 февраля 2024, 13:12 |
288
0
Рейтинг ATP. Позиции Сачко и Марченко, рекорд Ваншельбойма. Кто лидирует
ФТУ. Виталий Сачко

В обновленном рейтинге ATP свои позиции несколько ухудшили лидеры украинского тенниса Виталий Сачко (166-е место) и Илья Марченко (234-е место).

Эрик Ваншельбойм поднялся на 368-е место, что стало личным рекордом теннисиста. Эрик является третьей ракеткой Украины.

Первым номером рейтинга остался Новак Джокович, который опережает Карлоса Алькараса и Даниила Медведева.

Полный рейтинг ATP

Украинский рейтинг

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рейтинг ATP Карлос Алькарас (теннисист) Эрик Ваншельбойм Илья Марченко Виталий Сачко
Источник Sport.ua
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