ATP05 февраля 2024, 13:12 |
288
0
Рейтинг ATP. Позиции Сачко и Марченко, рекорд Ваншельбойма. Кто лидирует
Один украинец – в топ-200
05 февраля 2024, 13:12 |
288
0
В обновленном рейтинге ATP свои позиции несколько ухудшили лидеры украинского тенниса Виталий Сачко (166-е место) и Илья Марченко (234-е место).
Эрик Ваншельбойм поднялся на 368-е место, что стало личным рекордом теннисиста. Эрик является третьей ракеткой Украины.
Первым номером рейтинга остался Новак Джокович, который опережает Карлоса Алькараса и Даниила Медведева.
Украинский рейтинг
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 05 февраля 2024, 06:32 41
Украинец вышел во втором тайме и отличился результативным действием
Футбол | 05 февраля 2024, 07:12 7
Аргентинского специалиста могут уволить из «Челси»
Теннис | 05.02.2024, 12:31
Футбол | 04.02.2024, 23:57
Футбол | 04.02.2024, 21:37
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
03.02.2024, 17:15 5
03.02.2024, 16:20 1
03.02.2024, 14:15 25
03.02.2024, 20:37 4
03.02.2024, 19:01 1
03.02.2024, 22:03 17
05.02.2024, 07:01