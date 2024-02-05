Рейтинг ATP. Позиции Сачко и Марченко, рекорд Ваншельбойма. Кто лидирует

В обновленном рейтинге ATP свои позиции несколько ухудшили лидеры украинского тенниса Виталий Сачко (166-е место) и Илья Марченко (234-е место).

Эрик Ваншельбойм поднялся на 368-е место, что стало личным рекордом теннисиста. Эрик является третьей ракеткой Украины.

Первым номером рейтинга остался Новак Джокович, который опережает Карлоса Алькараса и Даниила Медведева.

Полный рейтинг ATP

Украинский рейтинг