Владелец Милана хотел пригласить на работу в клуб Новака Джоковича

Владелец «Милана» Джерри Кардинале пару месяцев назад рассматривал возможность приглашения первой ракетки мира Новака Джоковича в клуб на должность психологического тренера «россо-нери».

Как утверждает La Repubblica, Кардинале рассматривал возможность заключения контракта с Джоковичем в качестве одного из своих сотрудников для работы в тесном контакте с игроками «Милана», которые в то время испытывали трудности.

Журналисты издания цитируют источники в «финансовой среде» «Милана», согласно которым Джокович должен был поддерживать команду мотивационными речами. Правда, звездный теннисист, являющийся давним болельщиком «россо-нери» и регулярно посещающий игры команды на «Сан-Сиро», в итоге не вел официальных переговоров с Кардинале о своей потенциальной роли в клубе.