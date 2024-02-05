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  4. Владелец Милана хотел пригласить на работу в клуб Новака Джоковича
Италия
05 февраля 2024, 11:22 |
149
0

Владелец Милана хотел пригласить на работу в клуб Новака Джоковича

Правда, до официальных переговоров дело не дошло

05 февраля 2024, 11:22 |
149
0
Владелец Милана хотел пригласить на работу в клуб Новака Джоковича
Getty Images/Global Images Ukraine. Новак Джокович

Владелец «Милана» Джерри Кардинале пару месяцев назад рассматривал возможность приглашения первой ракетки мира Новака Джоковича в клуб на должность психологического тренера «россо-нери».

Как утверждает La Repubblica, Кардинале рассматривал возможность заключения контракта с Джоковичем в качестве одного из своих сотрудников для работы в тесном контакте с игроками «Милана», которые в то время испытывали трудности.

Журналисты издания цитируют источники в «финансовой среде» «Милана», согласно которым Джокович должен был поддерживать команду мотивационными речами. Правда, звездный теннисист, являющийся давним болельщиком «россо-нери» и регулярно посещающий игры команды на «Сан-Сиро», в итоге не вел официальных переговоров с Кардинале о своей потенциальной роли в клубе.

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Милан Новак Джокович стадион Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)
Источник La Repubblica
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