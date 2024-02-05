ФОТО. Экс-футболист сборной Англии вылетел на подписание контракта с Сеулом

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Джесси Лингард вылетел в Южную Корею для подписания контракта с «Сеулом».

Соответствующую фотографию, на которой видны чемоданы и табло с логотипом корейской авиакомпании, опубликовал сам футболист в Instagram.

Напомним, что Лингард с лета 2023 года пребывал без игровой практики после того, как закончился его контракт с «Ноттингем Форест». В прошлом сезоне в составе «лесников» полузащитник провел 20 матчей во всех турнирах, в которых забил 2 мяча и отдал 2 результативные передачи.