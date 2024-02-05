Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Экс-футболист сборной Англии вылетел на подписание контракта с Сеулом
Другие новости
05 февраля 2024, 10:46 | Обновлено 05 февраля 2024, 12:09
800
0

ФОТО. Экс-футболист сборной Англии вылетел на подписание контракта с Сеулом

С лета 2023 года Лингард пребывал без игровой практики

05 февраля 2024, 10:46 | Обновлено 05 февраля 2024, 12:09
800
0
ФОТО. Экс-футболист сборной Англии вылетел на подписание контракта с Сеулом
Instagram. Джесси Лингард

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Джесси Лингард вылетел в Южную Корею для подписания контракта с «Сеулом».

Соответствующую фотографию, на которой видны чемоданы и табло с логотипом корейской авиакомпании, опубликовал сам футболист в Instagram.

Напомним, что Лингард с лета 2023 года пребывал без игровой практики после того, как закончился его контракт с «Ноттингем Форест». В прошлом сезоне в составе «лесников» полузащитник провел 20 матчей во всех турнирах, в которых забил 2 мяча и отдал 2 результативные передачи.

По теме:
Салах может стать одноклубником Неймара. Предлагают большие деньги
Источник: конкурент Зинченко согласился продлить контракта с Арсеналом
Манчестер Юнайтед – Вест Хэм – 3:0. Дубль Гарначо. Видео голов и обзор
Джесси Лингард Манчестер Юнайтед сборная Англии по футболу Сеул Ноттингем Форест трансферы трансферы АПЛ свободный агент чемпионат Южной Кореи по футболу
Источник Instagram
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Артета признался, почему заменил Зинченко в перерыве матча с Ливерпулем
Футбол | 04 февраля 2024, 21:22 1
Артета признался, почему заменил Зинченко в перерыве матча с Ливерпулем
Артета признался, почему заменил Зинченко в перерыве матча с Ливерпулем

Александр вышел на поле с первых минут и отыграл 1-й тайм, «Арсенал» выиграл 3:1

КЛОПП: «Против Арсенала мои игроки были просто людьми»
Футбол | 05 февраля 2024, 05:06 1
КЛОПП: «Против Арсенала мои игроки были просто людьми»
КЛОПП: «Против Арсенала мои игроки были просто людьми»

Главный тренер «Ливерпуля» высказался о поражении от «Арсенала» в матче АПЛ

Гвоздик заявил о желании боя с боксером из рф. Что случилось?
Бокс | 05.02.2024, 09:20
Гвоздик заявил о желании боя с боксером из рф. Что случилось?
Гвоздик заявил о желании боя с боксером из рф. Что случилось?
Кубок африканских наций 2023. Результаты, таблицы, сетка плей-офф
Футбол | 05.02.2024, 07:01
Кубок африканских наций 2023. Результаты, таблицы, сетка плей-офф
Кубок африканских наций 2023. Результаты, таблицы, сетка плей-офф
Мудрик вызвал фаната сыграть «один на один» на 10 тысяч фунтов стерлингов
Футбол | 04.02.2024, 20:55
Мудрик вызвал фаната сыграть «один на один» на 10 тысяч фунтов стерлингов
Мудрик вызвал фаната сыграть «один на один» на 10 тысяч фунтов стерлингов
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Испортили настроение Лунину. Реал упустил победу над Атлетико
Испортили настроение Лунину. Реал упустил победу над Атлетико
04.02.2024, 23:57 20
Футбол
Довбик прокомментировал новость о своей травме
Довбик прокомментировал новость о своей травме
03.02.2024, 23:18 6
Футбол
Нганну забавно отреагировал на перенос боя Фьюри – Усик
Нганну забавно отреагировал на перенос боя Фьюри – Усик
03.02.2024, 16:20 1
Бокс
Гаттузо не до Шахтера. СМИ пишут, что его семья стала жертвой вымогателей
Гаттузо не до Шахтера. СМИ пишут, что его семья стала жертвой вымогателей
04.02.2024, 11:05 10
Футбол
Боксер, который нанес рассечение Фьюри: «Это был чистый удар»
Боксер, который нанес рассечение Фьюри: «Это был чистый удар»
03.02.2024, 19:01 1
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Стала известна новая дата боя между Усиком и Фьюри
ОФИЦИАЛЬНО. Стала известна новая дата боя между Усиком и Фьюри
03.02.2024, 21:43 27
Бокс
Самая дорогая сборная выбыла из Кубка Азии, пропустив на 90+6 минуте
Самая дорогая сборная выбыла из Кубка Азии, пропустив на 90+6 минуте
03.02.2024, 17:15 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем