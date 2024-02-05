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  4. Источник: конкурент Зинченко согласился продлить контракта с Арсеналом
Англия
05 февраля 2024, 10:33 |
188
0

Источник: конкурент Зинченко согласился продлить контракта с Арсеналом

Томиясу выступает за «канониров» с лета 2021 года

05 февраля 2024, 10:33 |
188
0
Источник: конкурент Зинченко согласился продлить контракта с Арсеналом
Getty Images/Global Images Ukraine. Такехиро Томиясу

Лондонский «Арсенал» намерен продлить контракт с фланговым защитником сборной Японии Такехиро Томиясу.

Нынешнее соглашение 25-летнего футболиста рассчитано до конца следующего сезона, и, по информации известного инсайдера Фабрицио Романо, руководство клуба по итогам переговоров с Такехиро услышало, что футболист хочет оставаться как можно дольше «канониром».

В ближайшее время «Арсенал» объявит о подписании нового соглашения и сообщит сроки нового контракта игрока сборной Японии.

Добавим, что Томиясу перешел в «Арсенал» из итальянской «Болоньи» летом 2021 года. В нынешнем сезоне Такехиро, являющийся конкурентом по позиции украинца Александра Зинченко, провел 20 матчей во всех турнирах, в которых забил 1 мяч и отдал 3 результативные передачи.

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Такехиро Томиясу продление контракта Александр Зинченко сборная Японии по футболу трансферы трансферы АПЛ
Источник Фабрицио Романо
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