Источник: конкурент Зинченко согласился продлить контракта с Арсеналом

Лондонский «Арсенал» намерен продлить контракт с фланговым защитником сборной Японии Такехиро Томиясу.

Нынешнее соглашение 25-летнего футболиста рассчитано до конца следующего сезона, и, по информации известного инсайдера Фабрицио Романо, руководство клуба по итогам переговоров с Такехиро услышало, что футболист хочет оставаться как можно дольше «канониром».

В ближайшее время «Арсенал» объявит о подписании нового соглашения и сообщит сроки нового контракта игрока сборной Японии.

Добавим, что Томиясу перешел в «Арсенал» из итальянской «Болоньи» летом 2021 года. В нынешнем сезоне Такехиро, являющийся конкурентом по позиции украинца Александра Зинченко, провел 20 матчей во всех турнирах, в которых забил 1 мяч и отдал 3 результативные передачи.