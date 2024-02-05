Источник: конкурент Зинченко согласился продлить контракта с Арсеналом
Томиясу выступает за «канониров» с лета 2021 года
Лондонский «Арсенал» намерен продлить контракт с фланговым защитником сборной Японии Такехиро Томиясу.
Нынешнее соглашение 25-летнего футболиста рассчитано до конца следующего сезона, и, по информации известного инсайдера Фабрицио Романо, руководство клуба по итогам переговоров с Такехиро услышало, что футболист хочет оставаться как можно дольше «канониром».
В ближайшее время «Арсенал» объявит о подписании нового соглашения и сообщит сроки нового контракта игрока сборной Японии.
Добавим, что Томиясу перешел в «Арсенал» из итальянской «Болоньи» летом 2021 года. В нынешнем сезоне Такехиро, являющийся конкурентом по позиции украинца Александра Зинченко, провел 20 матчей во всех турнирах, в которых забил 1 мяч и отдал 3 результативные передачи.
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