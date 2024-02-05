Другие новости05 февраля 2024, 03:10 |
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ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 5 февраля
Важные события во всех видах спорта
05 февраля 2024, 03:10 |
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В понедельник, 5 февраля, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем фаворита дня вместе с FavBet.
ФУТБОЛ
21:45 Рома – Кальяри
22:00 Брентфорд – Манчестер Сити
22:00 Райо Вальекано – Севилья
22:15 Каса Пиа – Боавишта
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