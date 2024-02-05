ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 5 февраля

В понедельник, 5 февраля, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем фаворита дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

21:45 Рома – Кальяри

1.49 – 4.71 – 7.55

22:00 Брентфорд – Манчестер Сити

8.40 – 5.49 – 1.40

22:00 Райо Вальекано – Севилья

2.17 – 3.49 – 3.74

22:15 Каса Пиа – Боавишта

2.21 – 3.44 – 3.23