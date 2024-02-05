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05 февраля 2024, 03:10 |
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ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 5 февраля

Важные события во всех видах спорта

05 февраля 2024, 03:10 |
5
0
ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 5 февраля
Getty Images/Global Images Ukraine

В понедельник, 5 февраля, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем фаворита дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

21:45 Рома – Кальяри

Favbet 1.49 – 4.71 – 7.55

22:00 Брентфорд – Манчестер Сити

Favbet 8.40 – 5.49 – 1.40

22:00 Райо Вальекано – Севилья

Favbet 2.17 – 3.49 – 3.74

22:15 Каса Пиа – Боавишта

Favbet 2.21 – 3.44 – 3.23

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Источник Sport.ua
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