Шахтер U19 на сборах минимально уступил обидчику Динамо
Молодые футболисты «горняков» дали бой болгарскому «Левски»
В пятом контрольном матче на сборах в Турции «Шахтер» U19 встретился с болгарским клубом «Левски».
В субботу, 3 февраля, «Шахтер» U19 провел очередной контрольный матч на тренировочных сборах в Турции.
После нескольких выходных подопечные Алексея Белика начали новый этап подготовки к возобновлению чемпионата, сосредоточившись на тактическом взаимодействии. На этот раз спарринг-партнером «горняков» стал болгарский «Левски». В составе «оранжево-черных» единственным мячом отличился защитник Антон Дрозд (87).
«Шахтер» U19 (Донецк) – «Левски» (София) – 1:2 (0:1)
«Шахтер» U19: Кравец (Баглай, 70), Дрозд, Данковский, Удод, Галонский, Лосенко (Кострица, 85), Ющенко (Гармаш, 85), Янович, Демченко (Кантен, 46), Сметана (Бундаш, 70), Князев (Тоиров, 55)
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