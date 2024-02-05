Шахтер U19 на сборах минимально уступил обидчику Динамо

В пятом контрольном матче на сборах в Турции «Шахтер» U19 встретился с болгарским клубом «Левски».

В субботу, 3 февраля, «Шахтер» U19 провел очередной контрольный матч на тренировочных сборах в Турции.

После нескольких выходных подопечные Алексея Белика начали новый этап подготовки к возобновлению чемпионата, сосредоточившись на тактическом взаимодействии. На этот раз спарринг-партнером «горняков» стал болгарский «Левски». В составе «оранжево-черных» единственным мячом отличился защитник Антон Дрозд (87).

«Шахтер» U19 (Донецк) – «Левски» (София) – 1:2 (0:1)

«Шахтер» U19: Кравец (Баглай, 70), Дрозд, Данковский, Удод, Галонский, Лосенко (Кострица, 85), Ющенко (Гармаш, 85), Янович, Демченко (Кантен, 46), Сметана (Бундаш, 70), Князев (Тоиров, 55)