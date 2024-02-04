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  4. Cауль в офсайде мешал Лунину. Гол Савича в мадридском дерби не засчитан
Испания
04 февраля 2024, 23:15 | Обновлено 04 февраля 2024, 23:21
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Cауль в офсайде мешал Лунину. Гол Савича в мадридском дерби не засчитан

После перерыва игрок Атлетико отправил мяч в ворота Реала, но вмешался VAR

04 февраля 2024, 23:15 | Обновлено 04 февраля 2024, 23:21
920
0
Cауль в офсайде мешал Лунину. Гол Савича в мадридском дерби не засчитан
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 4 февраля проходит поединок 23-го тура испанской Ла Лиги, в котором играют мадридские «Реал» и «Атлетико».

Команды встречаются в Мадриде (Испания), на стадионе «Сантьяго Бернабеу».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Украинский голкипер Андрей Лунин вышел в старте галактикос.

❗️ ВИДЕО в Telegram: голы матча Реала и Атлетико

Скандальный эпизод случился сразу после перерыва (при счете 1:0 в пользу Реала). Игрок Атлетико отправил мяч в сетку Реала, но счет не сравнялся

Гол Стефана Савича в мадридском дерби не засчитан после просмотра VAR. Дело в том, что Cауль Ньигес, находясь в офсайде, мешал Андрею Лунину.

ФОТО. Сауль Ньигес находился в офсайде и мешал Андрею Лунину

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Атлетико Мадрид чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид Ла Лига Реал - Атлетико Сауль Ньигес Андрей Лунин Стефан Савич судейство скандал VAR
Источник Sport.ua
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