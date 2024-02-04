Cауль в офсайде мешал Лунину. Гол Савича в мадридском дерби не засчитан

Вечером 4 февраля проходит поединок 23-го тура испанской Ла Лиги, в котором играют мадридские «Реал» и «Атлетико».

Команды встречаются в Мадриде (Испания), на стадионе «Сантьяго Бернабеу».

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Украинский голкипер Андрей Лунин вышел в старте галактикос.

❗️ ВИДЕО в Telegram: голы матча Реала и Атлетико

Скандальный эпизод случился сразу после перерыва (при счете 1:0 в пользу Реала). Игрок Атлетико отправил мяч в сетку Реала, но счет не сравнялся

Гол Стефана Савича в мадридском дерби не засчитан после просмотра VAR. Дело в том, что Cауль Ньигес, находясь в офсайде, мешал Андрею Лунину.

ФОТО. Сауль Ньигес находился в офсайде и мешал Андрею Лунину