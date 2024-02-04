Cауль в офсайде мешал Лунину. Гол Савича в мадридском дерби не засчитан
После перерыва игрок Атлетико отправил мяч в ворота Реала, но вмешался VAR
Вечером 4 февраля проходит поединок 23-го тура испанской Ла Лиги, в котором играют мадридские «Реал» и «Атлетико».
Команды встречаются в Мадриде (Испания), на стадионе «Сантьяго Бернабеу».
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Украинский голкипер Андрей Лунин вышел в старте галактикос.
❗️ ВИДЕО в Telegram: голы матча Реала и Атлетико
Скандальный эпизод случился сразу после перерыва (при счете 1:0 в пользу Реала). Игрок Атлетико отправил мяч в сетку Реала, но счет не сравнялся
Гол Стефана Савича в мадридском дерби не засчитан после просмотра VAR. Дело в том, что Cауль Ньигес, находясь в офсайде, мешал Андрею Лунину.
ФОТО. Сауль Ньигес находился в офсайде и мешал Андрею Лунину
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