ВИДЕО. Браим Диас открыл счет для Реала в матче против Атлетико
Галактикос вышли вперед на 20-й минуте мадридского дерби
Вечером 4 февраля проходит поединок 23-го тура испанской Ла Лиги, в котором играют мадридские «Реал» и «Атлетико».
Команды встречаются в Мадриде (Испания), на стадионе «Сантьяго Бернабеу».
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Украинский голкипер Андрей Лунин вышел в старте галактикос.
❗️ ВИДЕО в Telegram: голы матча Реала и Атлетико
Галактикос вышли вперед на 20-й минуте мадридского дерби. Браим Диас открыл счет для Реала (1:0).
Браим Диас попал в состав в последний момент из-за травмы Винисиуса Жуниора.
ГОЛ! 1:0. Браим Диас, 20 мин.
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