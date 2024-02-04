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Испания
04 февраля 2024, 22:29 | Обновлено 04 февраля 2024, 22:48
470
0

ВИДЕО. Браим Диас открыл счет для Реала в матче против Атлетико

Галактикос вышли вперед на 20-й минуте мадридского дерби

04 февраля 2024, 22:29 | Обновлено 04 февраля 2024, 22:48
470
0
ВИДЕО. Браим Диас открыл счет для Реала в матче против Атлетико
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 4 февраля проходит поединок 23-го тура испанской Ла Лиги, в котором играют мадридские «Реал» и «Атлетико».

Команды встречаются в Мадриде (Испания), на стадионе «Сантьяго Бернабеу».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Украинский голкипер Андрей Лунин вышел в старте галактикос.

❗️ ВИДЕО в Telegram: голы матча Реала и Атлетико

Галактикос вышли вперед на 20-й минуте мадридского дерби. Браим Диас открыл счет для Реала (1:0).

Браим Диас попал в состав в последний момент из-за травмы Винисиуса Жуниора.

ГОЛ! 1:0. Браим Диас, 20 мин.

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Источник Sport.ua
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