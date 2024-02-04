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  4. С голом Канте. Аль-Иттихад забил 4 мяча и вышел в 1/2 финала Кубка
Саудовская Аравия
04 февраля 2024, 20:04 | Обновлено 04 февраля 2024, 20:18
292
0

С голом Канте. Аль-Иттихад забил 4 мяча и вышел в 1/2 финала Кубка

4 февраля состоялся поединок 1/4 финала Кубка Саудовской Аравии

04 февраля 2024, 20:04 | Обновлено 04 февраля 2024, 20:18
292
0
С голом Канте. Аль-Иттихад забил 4 мяча и вышел в 1/2 финала Кубка
Getty Images/Global Images Ukraine. Нголо Канте

Вечером 4 февраля состоялся поединок 1/4 финала Кубка Саудовской Аравии.

Аль-Иттихад забил 4 мяча соперникам из Аль-Фейсали (4:0) и вышел в 1/2 финала Кубка.

Один из голов в матче забил французский нападающий Нголо Канте.

Звездный форвард гостей Карим Бензема не был заявлен на матч.

Определены все полуфиналисты King Cup of Champions: Аль-Халидж, Аль-Хиляль, Аль-Наср и Аль-Иттихад.

Кубок Саудовской Аравии

1/4 финала, 4 февраля

Аль-Фейсали – Аль-Иттихад – 0:4

Голы: Хамдалла, 45+4 (пен), Канте, 54, Хегази, 68, 80

Пары 1/4 финала

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Кубок Саудовской Аравии по футболу Аль-Иттихад Джидда Н'Голо Канте Карим Бензема Аль-Хиляль Аль-Наср Эр-Рияд Аль-Халидж
Источник Sport.ua
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