С голом Канте. Аль-Иттихад забил 4 мяча и вышел в 1/2 финала Кубка
4 февраля состоялся поединок 1/4 финала Кубка Саудовской Аравии
Вечером 4 февраля состоялся поединок 1/4 финала Кубка Саудовской Аравии.
Аль-Иттихад забил 4 мяча соперникам из Аль-Фейсали (4:0) и вышел в 1/2 финала Кубка.
Один из голов в матче забил французский нападающий Нголо Канте.
Звездный форвард гостей Карим Бензема не был заявлен на матч.
Определены все полуфиналисты King Cup of Champions: Аль-Халидж, Аль-Хиляль, Аль-Наср и Аль-Иттихад.
Кубок Саудовской Аравии
1/4 финала, 4 февраля
Аль-Фейсали – Аль-Иттихад – 0:4
Голы: Хамдалла, 45+4 (пен), Канте, 54, Хегази, 68, 80
Пары 1/4 финала
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