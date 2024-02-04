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  4. Марино ПУШИЧ: «У Цуканова есть потенциал, он на правильном пути»
Украина. Премьер лига
04 февраля 2024, 17:22 |
353
0

Марино ПУШИЧ: «У Цуканова есть потенциал, он на правильном пути»

Тренер «Шахтера» – о молодом хавбеке горняков

04 февраля 2024, 17:22 |
353
0
Марино ПУШИЧ: «У Цуканова есть потенциал, он на правильном пути»
ФК Шахтер. Марино Пушич

Главный тренер «Шахтера» Марино Пушич оценил прогресс 18-летнего полузащитника команды Виктора Цуканова, на счету которого уже три гола в контрольных матчах на нынешних зимних сборах:

«Я уже говорил, что Виктор имеет потенциал, и увидел я это еще в прошлом году, когда он неделю тренировался с нами. Он демонстрирует отличные результаты, мне нравится его игра, у парня большой потенциал.

И то, что многие вещи, которые мы увидели во втором спарринге, шли от него – не только гол, но и открытие пространства и создание возможностей, – о многом мне говорит. Поэтому Виктор на правильном пути, чтобы развиваться как серьезный футболист».

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Марино Пушич Шахтер Донецк
Источник ФК Шахтер Донецк
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