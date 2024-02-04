Марино ПУШИЧ: «У Цуканова есть потенциал, он на правильном пути»

Главный тренер «Шахтера» Марино Пушич оценил прогресс 18-летнего полузащитника команды Виктора Цуканова, на счету которого уже три гола в контрольных матчах на нынешних зимних сборах:

«Я уже говорил, что Виктор имеет потенциал, и увидел я это еще в прошлом году, когда он неделю тренировался с нами. Он демонстрирует отличные результаты, мне нравится его игра, у парня большой потенциал.

И то, что многие вещи, которые мы увидели во втором спарринге, шли от него – не только гол, но и открытие пространства и создание возможностей, – о многом мне говорит. Поэтому Виктор на правильном пути, чтобы развиваться как серьезный футболист».