Зинченко и Ко смогут? Арсенал должен напомнить Ливерпулю давно забытое

В воскресенье, 4 февраля, состоится матч 23-го тура чемпионата Англии, в котором в Лондоне встретятся «Арсенал» и «Ливерпуль».

В таблице Английской Премьер-лиги «канониры», цвета которых защищает украинец Александр Зинченко, занимают третье место, имея 46 очков. «Ливерпуль» идет на 1-й позиции с 51 набранным пунктом.

Зинченко и Ко в двух предыдущих матчах АПЛ победили – «Кристал Пэлас» (5:0) и «Ноттингем Форест» (2:1). Этим подопечные Микеля Артеты закрыли серию из трех матчей без побед – 1 ничья и 2 поражения.

«Ливерпуль» не проигрывает в Английской Премьер-лиге с сентября прошлого года. Беспроигрышная серия «красных» насчитывает уже 15 матчей. В последней очной игре с «Арсеналом» – 7 января в Кубке Англии – «красные» победили со счетом 2:0.

Матч «Арсенал» - «Ливерпуль» состоится в воскресенье, 4 января, начало – в 18:30 по киевскому времени.