Легендарный шведский форвард умер в 89-летнем возрасте

Сегодня, 4 февраля в возрасте 89 лет скончался легендарный шведский форвард Курт Хамрин. Причины его смерти не называются.

Хамрин известен прежде всего по выступлениям в итальянской Серии А в 1956 – 1971 годах за «Ювентус», «Падову», «Фиорентину», «Милан» и «Наполи». Суммарно провел в чемпионате Италии 400 матчей и забил 190 голов. Хамрин занимает девятое место (и второе среди иностранцев) в списке лучших бомбардиров в истории Серии А.

Также Хамрин делит с Габриэлем Батистутой звание лучшего бомбардира в истории «Фиорентины» – по 203 гола.

В 1953 – 1965 годах провел 32 матча и забил 17 голов за сборную Швеции, с которой в 1958 году добрался до финала домашнего чемпионата мира.