Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Легендарный шведский форвард умер в 89-летнем возрасте
Другие новости
04 февраля 2024, 13:01 | Обновлено 04 февраля 2024, 13:07
437
0

Легендарный шведский форвард умер в 89-летнем возрасте

Причины смерти Курта Хамрина неизвестны

04 февраля 2024, 13:01 | Обновлено 04 февраля 2024, 13:07
437
0
Легендарный шведский форвард умер в 89-летнем возрасте
ФК Фиорентина. Курт Хамрин

Сегодня, 4 февраля в возрасте 89 лет скончался легендарный шведский форвард Курт Хамрин. Причины его смерти не называются.

Хамрин известен прежде всего по выступлениям в итальянской Серии А в 1956 – 1971 годах за «Ювентус», «Падову», «Фиорентину», «Милан» и «Наполи». Суммарно провел в чемпионате Италии 400 матчей и забил 190 голов. Хамрин занимает девятое место (и второе среди иностранцев) в списке лучших бомбардиров в истории Серии А.

Также Хамрин делит с Габриэлем Батистутой звание лучшего бомбардира в истории «Фиорентины» – по 203 гола.

В 1953 – 1965 годах провел 32 матча и забил 17 голов за сборную Швеции, с которой в 1958 году добрался до финала домашнего чемпионата мира.

По теме:
Не только Конте? Милан интересуется еще один итальянским топ-тренером
ВИДЕО. 23-летний боксер скончался в результате травм, полученных в бою
ОФИЦИАЛЬНО. Тоттенхэм подписал 18-летнего игрока сборной Швеции
смерть Фиорентина сборная Швеции по футболу
Источник ФК Фиорентина
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Гаттузо не до Шахтера. СМИ пишут, что его семья стала жертвой вымогателей
Футбол | 04 февраля 2024, 11:05 5
Гаттузо не до Шахтера. СМИ пишут, что его семья стала жертвой вымогателей
Гаттузо не до Шахтера. СМИ пишут, что его семья стала жертвой вымогателей

Уже 15 февраля «Марселю» предстоит сыграть против «Шахтера» в Лиге Европы

Кривцова заменили из-за травмы в матче Интера Майами
Футбол | 04 февраля 2024, 12:43 0
Кривцова заменили из-за травмы в матче Интера Майами
Кривцова заменили из-за травмы в матче Интера Майами

Команда украинца наконец-то победила

Довбик прокомментировал новость о своей травме
Футбол | 03.02.2024, 23:18
Довбик прокомментировал новость о своей травме
Довбик прокомментировал новость о своей травме
Кубок африканских наций 2023. Результаты, таблицы, сетка плей-офф
Футбол | 04.02.2024, 08:04
Кубок африканских наций 2023. Результаты, таблицы, сетка плей-офф
Кубок африканских наций 2023. Результаты, таблицы, сетка плей-офф
17-летний талант МЮ Бауманн хочет играть за Украину. Что о нем известно?
Футбол | 03.02.2024, 14:15
17-летний талант МЮ Бауманн хочет играть за Украину. Что о нем известно?
17-летний талант МЮ Бауманн хочет играть за Украину. Что о нем известно?
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Тренер Жироны раскритиковал VAR. Мичел пропустит следующую игру с Реалом
Тренер Жироны раскритиковал VAR. Мичел пропустит следующую игру с Реалом
04.02.2024, 07:11 14
Футбол
Полузащитник Манчестер Юнайтед изъявил желание играть за сборную Украины
Полузащитник Манчестер Юнайтед изъявил желание играть за сборную Украины
02.02.2024, 11:04 31
Футбол
Бой Усика против Фьюри не состоится в феврале. Британец получил травму
Бой Усика против Фьюри не состоится в феврале. Британец получил травму
02.02.2024, 19:45 77
Бокс
Перес обратился к Лунину после матча с Хетафе. Что сказал президент Реала?
Перес обратился к Лунину после матча с Хетафе. Что сказал президент Реала?
02.02.2024, 09:22 2
Футбол
Менеджер Усика рассказал, как Александр отреагировал на перенос боя с Фьюри
Менеджер Усика рассказал, как Александр отреагировал на перенос боя с Фьюри
03.02.2024, 09:19 1
Бокс
Бывший чемпион мира: «Мощь Джошуа и Фьюри не сравнится»
Бывший чемпион мира: «Мощь Джошуа и Фьюри не сравнится»
02.02.2024, 10:50
Бокс
Артем Довбик пропустит следующий матч Ла Лиги. Что произошло?
Артем Довбик пропустит следующий матч Ла Лиги. Что произошло?
03.02.2024, 21:03 4
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Стала известна новая дата боя между Усиком и Фьюри
ОФИЦИАЛЬНО. Стала известна новая дата боя между Усиком и Фьюри
03.02.2024, 21:43 23
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем