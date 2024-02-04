Катарина Завацкая – Хэрриет Дарт. ​Смотреть онлайн. LIVE трансляция

4 февраля украинская теннисистка Катарина Завацкая (№175 WTA) продолжит борьбу на турнире WTA 250 в Клуж-Напоке.

В финале отбора украинка сразится против британки Хэрриет Дарт (№104 WTA). Встреча состоится вторым запуском после матча Корне – Тайхманн. Ориентировочное время начала матча – 13:30 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет первая встреча теннисисток.

Внимание! Трансляция матча осуществляется сторонним сервисом (плеером), содержимое которого не управляется и не контролируется Sport.ua.

Использование данного плеера - добровольное и сознательное решение пользователя, который принимает все риски, связанные с использованием данного плеера.

РАСПИСАНИЕ ДНЯ



ТУРНИРНАЯ СЕТКА