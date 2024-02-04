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  4. Катарина Завацкая – Хэрриет Дарт. ​Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
04 февраля 2024, 12:36 |
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Катарина Завацкая – Хэрриет Дарт. ​Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча квалификации в Клуж-Напоке

04 февраля 2024, 12:36 |
70
0
Катарина Завацкая – Хэрриет Дарт. ​Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Катарина Завацкая

4 февраля украинская теннисистка Катарина Завацкая (№175 WTA) продолжит борьбу на турнире WTA 250 в Клуж-Напоке.

В финале отбора украинка сразится против британки Хэрриет Дарт (№104 WTA). Встреча состоится вторым запуском после матча Корне – Тайхманн. Ориентировочное время начала матча – 13:30 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет первая встреча теннисисток.

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Источник Sport.ua
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