Катарина Завацкая – Хэрриет Дарт. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча квалификации в Клуж-Напоке
4 февраля украинская теннисистка Катарина Завацкая (№175 WTA) продолжит борьбу на турнире WTA 250 в Клуж-Напоке.
В финале отбора украинка сразится против британки Хэрриет Дарт (№104 WTA). Встреча состоится вторым запуском после матча Корне – Тайхманн. Ориентировочное время начала матча – 13:30 по Киеву.
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Это будет первая встреча теннисисток.
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