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04 февраля 2024, 09:32 |
68
0

ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 4 февраля

Важные события во всех видах спорта

04 февраля 2024, 09:32 |
68
0
ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 4 февраля
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

В воскресенье, 4 февраля, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем фаворита дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

16:00 Манчестер Юнайтед – Вест Хэм

Favbet 1.65 – 4.45 – 5.39

16:00 Челси – Вулверхэмптон

Favbet 1.64 – 4.45 – 5.49

18:30 Арсенал – Ливерпуль

Favbet 2.34 – 3.75 – 3.11

22:00 Реал – Атлетико

Favbet 1.76 – 4.10 – 4.94

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Источник Sport.ua
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