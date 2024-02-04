ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 4 февраля

В воскресенье, 4 февраля, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем фаворита дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

16:00 Манчестер Юнайтед – Вест Хэм

1.65 – 4.45 – 5.39

16:00 Челси – Вулверхэмптон

1.64 – 4.45 – 5.49

18:30 Арсенал – Ливерпуль

2.34 – 3.75 – 3.11

22:00 Реал – Атлетико

1.76 – 4.10 – 4.94