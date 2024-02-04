04.02.2024 16:00 - : -
Англия04 февраля 2024, 08:32 | Обновлено 04 февраля 2024, 08:37
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Челси – Вулверхэмптон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 4 февраля в 16:00 поединок 23-го тура Английской Премьер-лиги
04 февраля 2024, 08:32 | Обновлено 04 февраля 2024, 08:37
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В воскресенье, 4 февраля, состоится матч 23-го тура чемпионата Англии по футболу, в котором встретятся лондонский «Челси» и «Вулверхэмптон».
Игра пройдет на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано в 16:00 по киевскому времени.
В таблице АПЛ «Челси» занимает 10-е место, имея 31 очков. У «Вулверхэмптона» 29 пунктов и 11-я позиция.ю
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе Sеtanta Sports.
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