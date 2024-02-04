В воскресенье, 4 февраля, состоится матч 23-го тура чемпионата Англии по футболу, в котором встретятся лондонский «Челси» и «Вулверхэмптон».

Игра пройдет на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне.

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Начало поединка запланировано в 16:00 по киевскому времени.

В таблице АПЛ «Челси» занимает 10-е место, имея 31 очков. У «Вулверхэмптона» 29 пунктов и 11-я позиция.ю

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе Sеtanta Sports.