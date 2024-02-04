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Чемпионат Англии
Челси
04.02.2024 16:00 - : -
Вулверхэмптон
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
04 февраля 2024, 08:32 | Обновлено 04 февраля 2024, 08:37
25
0

Челси – Вулверхэмптон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 4 февраля в 16:00 поединок 23-го тура Английской Премьер-лиги

04 февраля 2024, 08:32 | Обновлено 04 февраля 2024, 08:37
25
0
Челси – Вулверхэмптон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 4 февраля, состоится матч 23-го тура чемпионата Англии по футболу, в котором встретятся лондонский «Челси» и «Вулверхэмптон».

Игра пройдет на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 16:00 по киевскому времени.

В таблице АПЛ «Челси» занимает 10-е место, имея 31 очков. У «Вулверхэмптона» 29 пунктов и 11-я позиция.ю

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе Sеtanta Sports.

📺 Видеотрансляция
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Челси – Вулверхэмптон. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
смотреть онлайн Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Челси Вулверхэмптон Михаил Мудрик
Источник Sport.ua
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