Чемпионат Нидерландов. ПСВ и Аякс поделили очки

Закончились четыре матча 20-го тура чемпионата Нидерландов по футболу. В центральном матче встречались ПСВ, в девятнадцати предыдущих поединках одержавший восемнадцать побед и один раз сыгравший вничью, и «Аякс».

«Аякс» сумел отобрать очки у лидера чемпионата, заставив того сыграть вничью второй раз в сезоне.

Также в других матчах одержали победы «Твенте» и НЕК «Неймеген», а «Фортуна Ситтард» и «Херенвен» сыграли вничью в очном матче.

Чемпионат Нидерландов. 20 тур

Аякс – ПСВ – 1:1

Голы: Бергейс, 19 – Люк де Йонг, 34

Твенте – Валвейк – 3:0

Голы: ван Вольфсфинкель, 21, Боадю, 79, Таха, 81

Фортуна Ситтард – Херенвен – 3:3

Голы: Халилович, 60, пен, 80, Гут, 63 – Сахрауи, 19, Брауэрс, 24, 72

НЕК Неймеген – Хераклес – 3:1

Голы: Огава, 51, пен, 59, Шери, 66 – Хорнкамп, 3

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