Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Чемпионат Нидерландов. ПСВ и Аякс поделили очки
Чемпионат Нидерландов
Твенте
03.02.2024 17:30 – FT 3 : 0
РКК Валвейк
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Нидерланды
04 февраля 2024, 05:24 | Обновлено 04 февраля 2024, 06:15
89
0

Чемпионат Нидерландов. ПСВ и Аякс поделили очки

Команда из Эйндховена только второй раз за сезон потеряла очки и идет без поражений

04 февраля 2024, 05:24 | Обновлено 04 февраля 2024, 06:15
89
0
Чемпионат Нидерландов. ПСВ и Аякс поделили очки
Getty Images/Global Images Ukraine

Закончились четыре матча 20-го тура чемпионата Нидерландов по футболу. В центральном матче встречались ПСВ, в девятнадцати предыдущих поединках одержавший восемнадцать побед и один раз сыгравший вничью, и «Аякс».

«Аякс» сумел отобрать очки у лидера чемпионата, заставив того сыграть вничью второй раз в сезоне.

Также в других матчах одержали победы «Твенте» и НЕК «Неймеген», а «Фортуна Ситтард» и «Херенвен» сыграли вничью в очном матче.

Чемпионат Нидерландов. 20 тур

Аякс – ПСВ – 1:1

Голы: Бергейс, 19 – Люк де Йонг, 34

Твенте – Валвейк – 3:0

Голы: ван Вольфсфинкель, 21, Боадю, 79, Таха, 81

Фортуна Ситтард – Херенвен – 3:3

Голы: Халилович, 60, пен, 80, Гут, 63 – Сахрауи, 19, Брауэрс, 24, 72

НЕК Неймеген – Хераклес – 3:1

Голы: Огава, 51, пен, 59, Шери, 66 – Хорнкамп, 3

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА

По теме:
Президент Барсы назвал клубы, которые согласились участвовать в Суперлиге
Кто сыграет в 1/4 финала? В женской ЛЧ Бенфика и Барселона забили по 4 гола
«Лучше не вести дела с россией, но...». Твенте оправдывает трансфер
ПСВ Аякс Твенте Валвейк Фортуна Ситтард Херенвен НЕК Неймеген Хераклес чемпионат Нидерландов по футболу
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Тренер Жироны раскритиковал VAR. Мичел пропустит следующую игру с Реалом
Футбол | 04 февраля 2024, 01:32 1
Тренер Жироны раскритиковал VAR. Мичел пропустит следующую игру с Реалом
Тренер Жироны раскритиковал VAR. Мичел пропустит следующую игру с Реалом

Каталонцы сыграли в сухую ничью с «Реал Сосьедад»

ВИДЕО. Яремчук забил гол в матче Ла Лиги. Третий мяч украинца в Испании
Футбол | 03 февраля 2024, 15:30 15
ВИДЕО. Яремчук забил гол в матче Ла Лиги. Третий мяч украинца в Испании
ВИДЕО. Яремчук забил гол в матче Ла Лиги. Третий мяч украинца в Испании

Украинец отметился в матче против аутсайдера

Артем Довбик пропустит следующий матч Ла Лиги. Что произошло?
Футбол | 03.02.2024, 21:03
Артем Довбик пропустит следующий матч Ла Лиги. Что произошло?
Артем Довбик пропустит следующий матч Ла Лиги. Что произошло?
Ничья перед битвой с галактикос. Жирона и Реал Сосьедад голов не забили
Футбол | 04.02.2024, 00:01
Ничья перед битвой с галактикос. Жирона и Реал Сосьедад голов не забили
Ничья перед битвой с галактикос. Жирона и Реал Сосьедад голов не забили
17-летний талант МЮ Бауманн хочет играть за Украину. Что о нем известно?
Футбол | 03.02.2024, 14:15
17-летний талант МЮ Бауманн хочет играть за Украину. Что о нем известно?
17-летний талант МЮ Бауманн хочет играть за Украину. Что о нем известно?
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Менеджер Усика рассказал, как Александр отреагировал на перенос боя с Фьюри
Менеджер Усика рассказал, как Александр отреагировал на перенос боя с Фьюри
03.02.2024, 09:19 1
Бокс
Перес обратился к Лунину после матча с Хетафе. Что сказал президент Реала?
Перес обратился к Лунину после матча с Хетафе. Что сказал президент Реала?
02.02.2024, 09:22 2
Футбол
Анчелотти сообщил игрокам Реала решение относительно Лунина
Анчелотти сообщил игрокам Реала решение относительно Лунина
03.02.2024, 07:14 14
Футбол
ФОТО. Реакция промоутера Усика на травму Фьюри и отмену боя
ФОТО. Реакция промоутера Усика на травму Фьюри и отмену боя
02.02.2024, 20:22 6
Бокс
У кого 8.7? Стала известна оценка Лунина за сухой матч против Хетафе
У кого 8.7? Стала известна оценка Лунина за сухой матч против Хетафе
02.02.2024, 00:35
Футбол
ВИДЕО. Обнародован момент удара, после которого Фьюри получил рассечение
ВИДЕО. Обнародован момент удара, после которого Фьюри получил рассечение
02.02.2024, 21:31 22
Бокс
ВИДЕО. Алиев показал, что нужно делать с русским флагом
ВИДЕО. Алиев показал, что нужно делать с русским флагом
02.02.2024, 06:47 8
Футбол
Полузащитник Манчестер Юнайтед изъявил желание играть за сборную Украины
Полузащитник Манчестер Юнайтед изъявил желание играть за сборную Украины
02.02.2024, 11:04 31
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем