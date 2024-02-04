Чемпионат Нидерландов. ПСВ и Аякс поделили очки
Команда из Эйндховена только второй раз за сезон потеряла очки и идет без поражений
Закончились четыре матча 20-го тура чемпионата Нидерландов по футболу. В центральном матче встречались ПСВ, в девятнадцати предыдущих поединках одержавший восемнадцать побед и один раз сыгравший вничью, и «Аякс».
«Аякс» сумел отобрать очки у лидера чемпионата, заставив того сыграть вничью второй раз в сезоне.
Также в других матчах одержали победы «Твенте» и НЕК «Неймеген», а «Фортуна Ситтард» и «Херенвен» сыграли вничью в очном матче.
Чемпионат Нидерландов. 20 тур
Аякс – ПСВ – 1:1
Голы: Бергейс, 19 – Люк де Йонг, 34
Твенте – Валвейк – 3:0
Голы: ван Вольфсфинкель, 21, Боадю, 79, Таха, 81
Фортуна Ситтард – Херенвен – 3:3
Голы: Халилович, 60, пен, 80, Гут, 63 – Сахрауи, 19, Брауэрс, 24, 72
НЕК Неймеген – Хераклес – 3:1
Голы: Огава, 51, пен, 59, Шери, 66 – Хорнкамп, 3
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