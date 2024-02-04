Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Чемпионат Бельгии. Ничья Моленбека и Стандарда, победа Кортрейка
Чемпионат Бельгии
Кортрейк
03.02.2024 19:15 – FT 1 : 0
Шарлеруа
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Бельгия
04 февраля 2024, 01:40 | Обновлено 04 февраля 2024, 02:07
18
0

Чемпионат Бельгии. Ничья Моленбека и Стандарда, победа Кортрейка

Закончились два матча в бельгийском чемпионате

04 февраля 2024, 01:40 | Обновлено 04 февраля 2024, 02:07
18
0
Чемпионат Бельгии. Ничья Моленбека и Стандарда, победа Кортрейка
Getty Images/Global Images Ukraine

Состоялись еще два матча чемпионата Бельгии по футболу. В матче 20 тура «Моленбек» и «Стандард» не выявили победителя, расписав боевую ничью 2:2. «Кортрейк» дома минимально победил «Шарлеруа».

Ранее состоялись еще два матча чемпионата с участием команд, в которых играют украинцы – «Вестерло» Сидорчука проиграл 0:3 «Ауд-Хеверле», а «Генк», цвета которого защищает Эдуард Соболь, уступил 0:1 лидеру «Сент-Жилуазу».

Чемпионат Бельгии. 20 тур

Моленбек – Стандард – 2:2

Голы: Бирон, 20, Камара, 85 – Канга, 10, Йебоа, 87

Кортрейк – Шарлеруа – 1:0

Гол: Исаак Дэвис, 45

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА

По теме:
Генк проиграл лидеру бельгийского чемпионата. Соболь снова вышел в старте
Вестерло с Сидорчуком разгромно проиграл дома принципиальному сопернику
Сергей СИДОРЧУК: «Нам нужен Шевченко и его связи»
РВД Моленбек Стандард Кортрейк Шарлеруа чемпионат Бельгии по футболу Вестерло Юнион Сент-Жилуаз Сергей Сидорчук Эдуард Соболь
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Артем Довбик пропустит следующий матч Ла Лиги. Что произошло?
Футбол | 03 февраля 2024, 21:03 4
Артем Довбик пропустит следующий матч Ла Лиги. Что произошло?
Артем Довбик пропустит следующий матч Ла Лиги. Что произошло?

В украинца мышечный дискомфорт

Дэвид ХЭЙ: «Я думал: «Надеюсь, у Фьюри будет рассечение перед большим боем»
Бокс | 03 февраля 2024, 12:29 1
Дэвид ХЭЙ: «Я думал: «Надеюсь, у Фьюри будет рассечение перед большим боем»
Дэвид ХЭЙ: «Я думал: «Надеюсь, у Фьюри будет рассечение перед большим боем»

Боксер вспомнил прошлое

Тренер Жироны раскритиковал VAR. Мичел пропустит следующую игру с Реалом
Футбол | 04.02.2024, 01:32
Тренер Жироны раскритиковал VAR. Мичел пропустит следующую игру с Реалом
Тренер Жироны раскритиковал VAR. Мичел пропустит следующую игру с Реалом
Второе поражение за день. Шахтер уступил Вележу в товарищеском матче
Футбол | 03.02.2024, 18:24
Второе поражение за день. Шахтер уступил Вележу в товарищеском матче
Второе поражение за день. Шахтер уступил Вележу в товарищеском матче
Коуч Жироны высказался о матче против Реал Сосьедад с россиянином в составе
Футбол | 03.02.2024, 02:22
Коуч Жироны высказался о матче против Реал Сосьедад с россиянином в составе
Коуч Жироны высказался о матче против Реал Сосьедад с россиянином в составе
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Названы две звезды Барселоны, которые выступали против Хави
Названы две звезды Барселоны, которые выступали против Хави
02.02.2024, 11:27 5
Футбол
Не Фьюри. Усику нашли нового соперника на бой в феврале
Не Фьюри. Усику нашли нового соперника на бой в феврале
02.02.2024, 20:01 2
Бокс
ВИДЕО. Обнародован момент удара, после которого Фьюри получил рассечение
ВИДЕО. Обнародован момент удара, после которого Фьюри получил рассечение
02.02.2024, 21:31 22
Бокс
ВИДЕО. Алиев показал, что нужно делать с русским флагом
ВИДЕО. Алиев показал, что нужно делать с русским флагом
02.02.2024, 06:47 7
Футбол
Кубок африканских наций 2023. Результаты, таблицы, сетка плей-офф
Кубок африканских наций 2023. Результаты, таблицы, сетка плей-офф
02.02.2024, 16:36
Футбол
ФОТО. Реакция промоутера Усика на травму Фьюри и отмену боя
ФОТО. Реакция промоутера Усика на травму Фьюри и отмену боя
02.02.2024, 20:22 6
Бокс
Анчелотти прокомментировал матч с Хетафе, в котором Лунин отыграл на ноль
Анчелотти прокомментировал матч с Хетафе, в котором Лунин отыграл на ноль
02.02.2024, 06:45
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем