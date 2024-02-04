Чемпионат Бельгии. Ничья Моленбека и Стандарда, победа Кортрейка

Состоялись еще два матча чемпионата Бельгии по футболу. В матче 20 тура «Моленбек» и «Стандард» не выявили победителя, расписав боевую ничью 2:2. «Кортрейк» дома минимально победил «Шарлеруа».

Ранее состоялись еще два матча чемпионата с участием команд, в которых играют украинцы – «Вестерло» Сидорчука проиграл 0:3 «Ауд-Хеверле», а «Генк», цвета которого защищает Эдуард Соболь, уступил 0:1 лидеру «Сент-Жилуазу».

Чемпионат Бельгии. 20 тур

Моленбек – Стандард – 2:2

Голы: Бирон, 20, Камара, 85 – Канга, 10, Йебоа, 87

Кортрейк – Шарлеруа – 1:0

Гол: Исаак Дэвис, 45

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