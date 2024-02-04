Бельгия04 февраля 2024, 01:40 | Обновлено 04 февраля 2024, 02:07
18
0
Чемпионат Бельгии. Ничья Моленбека и Стандарда, победа Кортрейка
Закончились два матча в бельгийском чемпионате
04 февраля 2024, 01:40 | Обновлено 04 февраля 2024, 02:07
18
0
Состоялись еще два матча чемпионата Бельгии по футболу. В матче 20 тура «Моленбек» и «Стандард» не выявили победителя, расписав боевую ничью 2:2. «Кортрейк» дома минимально победил «Шарлеруа».
Ранее состоялись еще два матча чемпионата с участием команд, в которых играют украинцы – «Вестерло» Сидорчука проиграл 0:3 «Ауд-Хеверле», а «Генк», цвета которого защищает Эдуард Соболь, уступил 0:1 лидеру «Сент-Жилуазу».
Чемпионат Бельгии. 20 тур
Моленбек – Стандард – 2:2
Голы: Бирон, 20, Камара, 85 – Канга, 10, Йебоа, 87
Кортрейк – Шарлеруа – 1:0
Гол: Исаак Дэвис, 45
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 03 февраля 2024, 21:03 4
В украинца мышечный дискомфорт
Бокс | 03 февраля 2024, 12:29 1
Боксер вспомнил прошлое
Футбол | 04.02.2024, 01:32
Футбол | 03.02.2024, 18:24
Футбол | 03.02.2024, 02:22
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
02.02.2024, 11:27 5
02.02.2024, 20:01 2
02.02.2024, 21:31 22
02.02.2024, 06:47 7
02.02.2024, 16:36
02.02.2024, 20:22 6
Футбол