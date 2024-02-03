Генк проиграл лидеру бельгийского чемпионата. Соболь снова вышел в старте

В поединке 24-го тура чемпионата Бельгии «Генк» проиграл лидеру чемпионата «Юнион Сент-Жилуаз» со счетом 0:1.

Новичок «Генка» Эдуард Соболь снова появился в стартовом составе и отыграл 86 минут. Украинец получил от статистического портала WhoScored оценку в 6.5 баллов.

«Генк» остался на шестой строчке турнирной таблицы с 36 очками в активе. Лидирует «Юнион Сент-Жилуаз» с 58 баллами.

Чемпионат Бельгии. 24-й тур, 3 февраля

Генк – Юнион Сент-Жилуаз – 0:1

Гол: Амура, 67.

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