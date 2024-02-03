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Чемпионат Бельгии
Генк
03.02.2024 21:45 – FT 0 : 1
Юнион Сент-Жилуаз
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Бельгия
03 февраля 2024, 23:53 |
181
0

Генк проиграл лидеру бельгийского чемпионата. Соболь снова вышел в старте

Состоялся матч 24-го тура Лиги Жюпиле

03 февраля 2024, 23:53 |
181
0
Генк проиграл лидеру бельгийского чемпионата. Соболь снова вышел в старте
Getty Images/Global Images Ukraine. ФК Генк

В поединке 24-го тура чемпионата Бельгии «Генк» проиграл лидеру чемпионата «Юнион Сент-Жилуаз» со счетом 0:1.

Новичок «Генка» Эдуард Соболь снова появился в стартовом составе и отыграл 86 минут. Украинец получил от статистического портала WhoScored оценку в 6.5 баллов.

«Генк» остался на шестой строчке турнирной таблицы с 36 очками в активе. Лидирует «Юнион Сент-Жилуаз» с 58 баллами.

Чемпионат Бельгии. 24-й тур, 3 февраля

Генк – Юнион Сент-Жилуаз – 0:1

Гол: Амура, 67.

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Юнион Сент-Жилуаз WhoScored Генк Эдуард Соболь чемпионат Бельгии по футболу
Источник Sport.ua
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