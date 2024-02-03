03.02.2024 21:45 – FT 0 : 1
Бельгия03 февраля 2024, 23:53 |
181
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Генк проиграл лидеру бельгийского чемпионата. Соболь снова вышел в старте
Состоялся матч 24-го тура Лиги Жюпиле
03 февраля 2024, 23:53 |
181
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В поединке 24-го тура чемпионата Бельгии «Генк» проиграл лидеру чемпионата «Юнион Сент-Жилуаз» со счетом 0:1.
Новичок «Генка» Эдуард Соболь снова появился в стартовом составе и отыграл 86 минут. Украинец получил от статистического портала WhoScored оценку в 6.5 баллов.
«Генк» остался на шестой строчке турнирной таблицы с 36 очками в активе. Лидирует «Юнион Сент-Жилуаз» с 58 баллами.
Чемпионат Бельгии. 24-й тур, 3 февраля
Генк – Юнион Сент-Жилуаз – 0:1
Гол: Амура, 67.
FT. pic.twitter.com/kQ8o1O7Iy5— KRC Genk (@KRCGenkofficial) February 3, 2024
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