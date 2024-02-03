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  4. Сапугу ждет операция, еще один игрок Руха вскоре вернется
Украина. Премьер лига
03 февраля 2024, 23:04 | Обновлено 03 февраля 2024, 23:13
165
0

Сапугу ждет операция, еще один игрок Руха вскоре вернется

Повреждение у лидера атак «Руха» оказалось несерьезным.

03 февраля 2024, 23:04 | Обновлено 03 февраля 2024, 23:13
165
0
Сапугу ждет операция, еще один игрок Руха вскоре вернется
Getty Images/Global Images Ukraine. Марко Сапуга

Как стало известно Sport.ua, бомбардир львовян Юрий Климчук из-за травмы не смог принять участия в спарринге с австрийским «Хартбергом» на словенском сборе.

По имеющимся данным, повреждение у нападающего оказалось несерьезным и он сможет помочь своей команде в следующих контрольных поединках.

Что касается капитана «Руха» Марко Сапуги, который выбыл до конца сезона, то он на следующей неделе будет прооперирован в одной из клиник Варшавы хирургом Робертом Шмигельским.

Очередные спарринги подопечные Виталия Пономарева проведут 10 февраля с словенскими «Горицей» и «Приморьем».

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Источник Sport.ua
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