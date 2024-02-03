Сапугу ждет операция, еще один игрок Руха вскоре вернется
Повреждение у лидера атак «Руха» оказалось несерьезным.
Как стало известно Sport.ua, бомбардир львовян Юрий Климчук из-за травмы не смог принять участия в спарринге с австрийским «Хартбергом» на словенском сборе.
По имеющимся данным, повреждение у нападающего оказалось несерьезным и он сможет помочь своей команде в следующих контрольных поединках.
Что касается капитана «Руха» Марко Сапуги, который выбыл до конца сезона, то он на следующей неделе будет прооперирован в одной из клиник Варшавы хирургом Робертом Шмигельским.
Очередные спарринги подопечные Виталия Пономарева проведут 10 февраля с словенскими «Горицей» и «Приморьем».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Эгис Климас раскритиковал Тайсона
В полуфиналах сыграют: Иордания – Южная Корея, Иран – Катар