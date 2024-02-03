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Чемпионат Бельгии
Вестерло
03.02.2024 19:15 – FT 0 : 3
Ауд-Хеверле
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Бельгия
03 февраля 2024, 22:48 |
228
0

Вестерло с Сидорчуком разгромно проиграл дома принципиальному сопернику

Украинец провел на поле 64 минуты

03 февраля 2024, 22:48 |
228
0
Вестерло с Сидорчуком разгромно проиграл дома принципиальному сопернику
Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Сидорчук

В поединке 24-го тура чемпионата Бельгии «Вестерло» разгромно проиграл «Левену» со счетом 0:3.

Украинский полузащитник «Вестерло» Сергей Сидорчук вышел в стартовом составе и отыграл 64 минуты. За свое выступление Сидорчук получил от статистического портала WhoScored самую низкую оценку в матче – 5.8 баллов.

«Вестерло» проиграл прямому конкуренту и занимает 10 место с 25 очками, «Левен» отстает всего на один балл.

Чемпионат Бельгии. 24-й тур, 3 февраля

Вестерло – Левен – 0:3

Голы: Банзузи, 2, Мигель, 11, Мартенс, 60.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА

Оценки матча

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WhoScored Ауд-Хеверле Левен Сергей Сидорчук Вестерло чемпионат Бельгии по футболу оценки
Источник Sport.ua
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