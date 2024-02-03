Вестерло с Сидорчуком разгромно проиграл дома принципиальному сопернику
Украинец провел на поле 64 минуты
В поединке 24-го тура чемпионата Бельгии «Вестерло» разгромно проиграл «Левену» со счетом 0:3.
Украинский полузащитник «Вестерло» Сергей Сидорчук вышел в стартовом составе и отыграл 64 минуты. За свое выступление Сидорчук получил от статистического портала WhoScored самую низкую оценку в матче – 5.8 баллов.
«Вестерло» проиграл прямому конкуренту и занимает 10 место с 25 очками, «Левен» отстает всего на один балл.
Чемпионат Бельгии. 24-й тур, 3 февраля
Вестерло – Левен – 0:3
Голы: Банзузи, 2, Мигель, 11, Мартенс, 60.
Оценки матча
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