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Украина. Премьер лига
03 февраля 2024, 20:35 |
271
0

Лидер Кривбасса прокомментировал возвращение в общую группу команды

Иван Дибанго пропустил немалое время из-за болезни

03 февраля 2024, 20:35 |
271
0
Лидер Кривбасса прокомментировал возвращение в общую группу команды
ФК Кривбасс. Иван Дибанго

Левый защитник «Кривбасса» Иван Дибанго прокомментировал возвращение в общую группу команды.

– Иван, как сейчас себя чувствуешь?

– Очень рад вернуться на поле и работать в общей группе. Важно получать необходимые нагрузки, чтобы вернуть утраченные кондиции.

– Ты смотрел контрольные матчи «Кривбасса» со стороны. Что можешь сказать?

– Что-то удавалось, что-то нет, и это нормально. Сейчас самое главное хорошо подготовиться ко второй половине сезона.

– Какие цели ставишь перед собой на вторую часть?

– Это вызов для «Кривбасса». Мы должны добавлять с каждой тренировкой, каждым матчем. Все встречи в УПЛ, которые остались, очень важны. Мы будем к своей цели шаг за шагом.

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Иван Дибанго Кривбасс Кривой Рог Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу учебно-тренировочные сборы
Источник ФК Кривбасс
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