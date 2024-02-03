Лидер Кривбасса прокомментировал возвращение в общую группу команды

Левый защитник «Кривбасса» Иван Дибанго прокомментировал возвращение в общую группу команды.

– Иван, как сейчас себя чувствуешь?

– Очень рад вернуться на поле и работать в общей группе. Важно получать необходимые нагрузки, чтобы вернуть утраченные кондиции.

– Ты смотрел контрольные матчи «Кривбасса» со стороны. Что можешь сказать?

– Что-то удавалось, что-то нет, и это нормально. Сейчас самое главное хорошо подготовиться ко второй половине сезона.

– Какие цели ставишь перед собой на вторую часть?

– Это вызов для «Кривбасса». Мы должны добавлять с каждой тренировкой, каждым матчем. Все встречи в УПЛ, которые остались, очень важны. Мы будем к своей цели шаг за шагом.