Лидер Кривбасса прокомментировал возвращение в общую группу команды
Иван Дибанго пропустил немалое время из-за болезни
Левый защитник «Кривбасса» Иван Дибанго прокомментировал возвращение в общую группу команды.
– Иван, как сейчас себя чувствуешь?
– Очень рад вернуться на поле и работать в общей группе. Важно получать необходимые нагрузки, чтобы вернуть утраченные кондиции.
– Ты смотрел контрольные матчи «Кривбасса» со стороны. Что можешь сказать?
– Что-то удавалось, что-то нет, и это нормально. Сейчас самое главное хорошо подготовиться ко второй половине сезона.
– Какие цели ставишь перед собой на вторую часть?
– Это вызов для «Кривбасса». Мы должны добавлять с каждой тренировкой, каждым матчем. Все встречи в УПЛ, которые остались, очень важны. Мы будем к своей цели шаг за шагом.
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