Без Довбика. Сыграет ли Цыганков? Известны составы на Жирона – Сосьедад

Сегодня, 3 февраля 2024 года, «Жирона» на своем домашнем стадионе в матче двадцать третьего тура Ла Лиги примет «Реал Сосьедад». Начало матча – в 22:00 по киевскому времени. Сейчас команды занимают 2-е и 6-е места в турнирной таблице соответственно.

Украинский нападающий «Жироны» Артем Довбик пропускает матч из-за мышечного дискомфорта. Виктор Цыганков выйдет на поле с первых минут.

Стали известны стартовые составы команд на матч:

«Жирона»: Гассанига, Мигель, Цыганков, Эррера, Алейш Гарсия, Савио, Блинд, Ян Коуту, Мартин, Порту, Эрик Гарсия.

«Реал Сосьедад»: Ремиро, Галан, Пачеко, Субельдиа, Одриосола, Мендес, Турьентес, Субименди, Бекер, Оярсабаль, Силва.