Без Довбика. Сыграет ли Цыганков? Известны составы на Жирона – Сосьедад
Матч 23-го тура Ла Лиги начнется в 22:00
Сегодня, 3 февраля 2024 года, «Жирона» на своем домашнем стадионе в матче двадцать третьего тура Ла Лиги примет «Реал Сосьедад». Начало матча – в 22:00 по киевскому времени. Сейчас команды занимают 2-е и 6-е места в турнирной таблице соответственно.
Украинский нападающий «Жироны» Артем Довбик пропускает матч из-за мышечного дискомфорта. Виктор Цыганков выйдет на поле с первых минут.
Стали известны стартовые составы команд на матч:
«Жирона»: Гассанига, Мигель, Цыганков, Эррера, Алейш Гарсия, Савио, Блинд, Ян Коуту, Мартин, Порту, Эрик Гарсия.
«Реал Сосьедад»: Ремиро, Галан, Пачеко, Субельдиа, Одриосола, Мендес, Турьентес, Субименди, Бекер, Оярсабаль, Силва.
𝗢𝗡𝗭𝗘! ❤️🤍#GironaRealSociedad pic.twitter.com/8AMf5allDA— Girona FC (@GironaFC) February 3, 2024
📝 ¡La 𝗔𝗟𝗜𝗡𝗘𝗔𝗖𝗜𝗢́𝗡 de la Real 🆚 @GironaFC!#GironaRealSociedad | #WeareReal pic.twitter.com/OObZvO5imC— Real Sociedad Fútbol (@RealSociedad) February 3, 2024
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Эгис Климас раскритиковал Тайсона
Боксер вспомнил прошлое