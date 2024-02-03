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Испания
03 февраля 2024, 21:04 | Обновлено 03 февраля 2024, 21:14
3884
3

Без Довбика. Сыграет ли Цыганков? Известны составы на Жирона – Сосьедад

Матч 23-го тура Ла Лиги начнется в 22:00

03 февраля 2024, 21:04 | Обновлено 03 февраля 2024, 21:14
3884
3
Без Довбика. Сыграет ли Цыганков? Известны составы на Жирона – Сосьедад
Getty Images/Global Images Ukraine

Сегодня, 3 февраля 2024 года, «Жирона» на своем домашнем стадионе в матче двадцать третьего тура Ла Лиги примет «Реал Сосьедад». Начало матча – в 22:00 по киевскому времени. Сейчас команды занимают 2-е и 6-е места в турнирной таблице соответственно.

Украинский нападающий «Жироны» Артем Довбик пропускает матч из-за мышечного дискомфорта. Виктор Цыганков выйдет на поле с первых минут.

Стали известны стартовые составы команд на матч:

«Жирона»: Гассанига, Мигель, Цыганков, Эррера, Алейш Гарсия, Савио, Блинд, Ян Коуту, Мартин, Порту, Эрик Гарсия.

«Реал Сосьедад»: Ремиро, Галан, Пачеко, Субельдиа, Одриосола, Мендес, Турьентес, Субименди, Бекер, Оярсабаль, Силва.

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Жирона чемпионат Испании по футболу Реал Сосьедад Ла Лига Виктор Цыганков Артем Довбик стартовые составы
Источник Sport.ua
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Octopus
Ну йомана( единственный матч который сегодня хотел посмотреть 
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Yass
Мда... Сама забивна команда без нападників
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0
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