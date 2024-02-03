Бразильский новичок Полесья: «Планирую учить украинский язык»
Венделл Габриэл рассказал, как у него проходит адаптация к жизни в Украине
Бразильский новичок житомирского «Полесья» Венделл Габриэл рассказал, как у него проходит адаптация к жизни в Украине.
– Когда ты впервые приехал в Украину, что тебя здесь поразило?
– Первое, что я увидел и что меня поразило – грустные лица людей. И это, к сожалению, естественно, когда в стране – война. Однако, я уверен – этой войне будет конец. Все, с кем я здесь общался и работал – с оптимизмом смотрят в будущее.
– Полгода. Можно сказать, что твоя адаптация в Украине уже прошла?
– Да-да, бесспорно.
– То есть, украинский язык тоже в этот перечень входит?
– Еще пока нет, но я планирую начать учить украинский и английский языки. Я считаю, что они будут полезными для меня и обязательно пригодятся.
– Давай перечислим те украинские слова, которые ты уже выучил, находясь в Украине.
– Добрый день, доброй ночи, спасибо. Я знаю больше, просто немного смутился.
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