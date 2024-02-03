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Украина. Премьер лига
03 февраля 2024, 19:50 | Обновлено 03 февраля 2024, 20:04
245
0

Стадионы в Минае и Ужгороде допущены к УПЛ, хотя отсутствует освещение

Новое руководство УАФ приняло решение, противоположное предыдущему

03 февраля 2024, 19:50 | Обновлено 03 февраля 2024, 20:04
245
0
Стадионы в Минае и Ужгороде допущены к УПЛ, хотя отсутствует освещение
Минай-Арена

Ужгородские стадионы «Авангард» и «Минай-Арена» получили право снова принимать матчи УПЛ. Об этом говорится в письме, которое 2 февраля отправил генеральный секретарь УАФ Игорь Грищенко в адрес администрации стадионов и президента «Миная» Валерия Пересоляка.

Новое руководство УАФ во главе с Андреем Шевченко приняло решение, противоположное предыдущему, которым запрещалось проводить матчи на этих стадионах. Тогда во главе УАФ стояла команда Андрея Павелко.

В декабре 2023 года возник скандал: матч УПЛ между «Минаем» и «Динамо» не был сыгран из-за воздушной тревоги и отсутствия освещения на стадионе.

После этого, решением УАФ, оба стадиона потеряли лицензию на проведение матчей УПЛ из-за отсутствия освещения. У руководителей стадионов было время до 1 февраля 2024 года, чтобы решить вопрос с освещением.

Оба стадиона не приняли никаких мер по организации системы освещения, однако лицензию им теперь вернули.

Письмо Игоря Грищенко, генсекретаря УАФ, в адрес президента клуба Минай

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стадион Минай стадион Авангард Ужгород Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Игорь Грищенко Минай Валерий Пересоляк система освещения
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