Источник: Заря подпишет игрока олимпийской сборной Нигерии

Луганская «Заря» подпишет контракт с нигерийским защитником «Плато Юнайтед» Кристофером Нваезе, сообщает ТаТоТаке.

По информации источника, 21-летний футболист олимпийской сборной Нигерии впечатлил тренерский штаб луганчан во время просмотра. Тренеры отмечают его работу на тренировке и игру в спарринге против «Ягелонии» (2:2).

В этом сезоне чемпионата Нигерии Кристофер Нваезе провел 12 матчей, отметившись 2 забитыми мячами. Он преимущественно выступает на позиции центрального защитника, но при необходимости может сыграть на правом фланге обороны или в опорной зоне.