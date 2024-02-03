Источник: Заря подпишет игрока олимпийской сборной Нигерии
Кристофер Нваэзе станет футболистом луганского клуба
Луганская «Заря» подпишет контракт с нигерийским защитником «Плато Юнайтед» Кристофером Нваезе, сообщает ТаТоТаке.
По информации источника, 21-летний футболист олимпийской сборной Нигерии впечатлил тренерский штаб луганчан во время просмотра. Тренеры отмечают его работу на тренировке и игру в спарринге против «Ягелонии» (2:2).
В этом сезоне чемпионата Нигерии Кристофер Нваезе провел 12 матчей, отметившись 2 забитыми мячами. Он преимущественно выступает на позиции центрального защитника, но при необходимости может сыграть на правом фланге обороны или в опорной зоне.
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