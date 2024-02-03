Бундеслига. Баварии пришлось делать камбек, Байер все еще непобедим

Сегодня, 3 февраля 2024 года, состоялось 5 матчей 20-го тура чемпионата Германии.

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«Бавария» на своем домашнем стадионе принимала менхенгладбахскую «Боруссию». Именно гости открыли счет первыми, но благодаря голам Павловича, Кейна и де Лигта гегемоны Бундеслиги таки одержали победу.

Зато лидер нынешнего сезона «Байер» играл на выезде. «Фармацевты» съездили в гости к «Дармштадту» и благодаря дублю Нейтана Теллы одержали комфортную победу 2:0.

Бундеслига. 20-й тур. 3 февраля.

Бавария – Боруссия М – 3:1

Голы: Павлович, 45, Кейн, 70, де Лигт, 86 – Эльведи, 35

Бохум – Аугсбург – 1:1

Голы: Брошински, 33 – Демирович, 90+1 (пенальти)

Дармштадт – Байер – 0:2

Голы: Телла, 33, 52

Майнц – Вердер – 0:1

Голы: Дукш, 2

Фрайбург – Штутгарт – 1:3

Голы: Кюблер, 45+11 – Ундав, 3, Фюрих, 7, Миттельштадт, 74