Одни из худших. Известны оценки Малиновского и Коваленко за игру Серии А

Сегодня, 3 февраля 2024 года, состоялся матч 23-го тура чемпионата Италии между «Эмполи» и «Дженоа». Игра закончилась со счетом 0:0.

Украинский полузащитник «Дженоа» Руслан Малиновский вышел на поле в стартовом составе, но был заменен уже в перерыве матча. Его выступление статистический портал WhoScored оценил в 6.1 балла, что является второй самой низкой оценкой в составе «Дженоа».

Виктор Коваленко, пропустивший больше месяца из-за травмы, вышел на поле на 71-й минуте. Его оценка чуть выше – 6.2. Но из всех игроков «Эмполи» лишь 2 футболистов получили более низкий балл.