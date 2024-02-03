Одни из худших. Известны оценки Малиновского и Коваленко за игру Серии А
Украинские полузащитники матч «Эмполи» – «Дженоа» отыграли не полностью
Сегодня, 3 февраля 2024 года, состоялся матч 23-го тура чемпионата Италии между «Эмполи» и «Дженоа». Игра закончилась со счетом 0:0.
Украинский полузащитник «Дженоа» Руслан Малиновский вышел на поле в стартовом составе, но был заменен уже в перерыве матча. Его выступление статистический портал WhoScored оценил в 6.1 балла, что является второй самой низкой оценкой в составе «Дженоа».
Виктор Коваленко, пропустивший больше месяца из-за травмы, вышел на поле на 71-й минуте. Его оценка чуть выше – 6.2. Но из всех игроков «Эмполи» лишь 2 футболистов получили более низкий балл.
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