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Италия
03 февраля 2024, 18:58 |
152
0

Одни из худших. Известны оценки Малиновского и Коваленко за игру Серии А

Украинские полузащитники матч «Эмполи» – «Дженоа» отыграли не полностью

03 февраля 2024, 18:58 |
152
0
Одни из худших. Известны оценки Малиновского и Коваленко за игру Серии А
Getty Images/Global Images Ukraine

Сегодня, 3 февраля 2024 года, состоялся матч 23-го тура чемпионата Италии между «Эмполи» и «Дженоа». Игра закончилась со счетом 0:0.

Украинский полузащитник «Дженоа» Руслан Малиновский вышел на поле в стартовом составе, но был заменен уже в перерыве матча. Его выступление статистический портал WhoScored оценил в 6.1 балла, что является второй самой низкой оценкой в составе «Дженоа».

Виктор Коваленко, пропустивший больше месяца из-за травмы, вышел на поле на 71-й минуте. Его оценка чуть выше – 6.2. Но из всех игроков «Эмполи» лишь 2 футболистов получили более низкий балл.

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Серия A Дженоа Эмполи чемпионат Италии по футболу Виктор Коваленко Руслан Малиновский оценки WhoScored
Источник Sport.ua
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