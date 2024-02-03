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Англия
03 февраля 2024, 16:57 | Обновлено 03 февраля 2024, 16:59
757
0

ВИДЕО. Странная шутка Артеты о женщинах Зинченко и Уайта

Завтра «Арсенал» сыграет с «Ливерпулем»

03 февраля 2024, 16:57 | Обновлено 03 февраля 2024, 16:59
757
0
ВИДЕО. Странная шутка Артеты о женщинах Зинченко и Уайта
youtube.com

В воскресенье, 4 февраля, «Арсенал» украинца Александра Зинченко будет принимать «Ливерпуль» в центральном матче 23-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) сезона-2023/24.

Поединок состоится в Лондоне на стадионе «Эмирейтс». Стартовый свисток раздастся в 18:30 по киевскому времени.

Главный тренер «канониров» Микель Артета на предматчевой пресс-конференции поделился ожиданиями от игры, вспомнив Зинченко и даже его жену Владу.

ВИДЕО. Странная шутка Артеты о женщинах Зинченко и Вайта

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Источник Sport.ua
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