ВИДЕО. Странная шутка Артеты о женщинах Зинченко и Уайта

В воскресенье, 4 февраля, «Арсенал» украинца Александра Зинченко будет принимать «Ливерпуль» в центральном матче 23-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) сезона-2023/24.

Поединок состоится в Лондоне на стадионе «Эмирейтс». Стартовый свисток раздастся в 18:30 по киевскому времени.

Главный тренер «канониров» Микель Артета на предматчевой пресс-конференции поделился ожиданиями от игры, вспомнив Зинченко и даже его жену Владу.

ВИДЕО. Странная шутка Артеты о женщинах Зинченко и Вайта