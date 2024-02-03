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  4. ВИДЕО. Слова Юргена Клоппа перед битвой Арсенал – Ливерпуль
Англия
03 февраля 2024, 15:51 |
101
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ВИДЕО. Слова Юргена Клоппа перед битвой Арсенал – Ливерпуль

Матч команд группы лидеров

03 февраля 2024, 15:51 |
101
0
ВИДЕО. Слова Юргена Клоппа перед битвой Арсенал – Ливерпуль
Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье состоится матч Арсенала и Ливерпуля. Лондонская команда идет на третьей позиции с 46 очками, а их соперник лидирует с 51 пунктом.

Наставник хозяев Юрген Клопп, который покидает команду после завершения сезона, оценил очередную битву с Микелем Артетой.

Игра стартует в 18:30.

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Арсенал Лондон Ливерпуль Юрген Клопп Английская Премьер-лига видео
Источник Sport.ua
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