ВИДЕО. Слова Юргена Клоппа перед битвой Арсенал – Ливерпуль

В воскресенье состоится матч Арсенала и Ливерпуля. Лондонская команда идет на третьей позиции с 46 очками, а их соперник лидирует с 51 пунктом.

Наставник хозяев Юрген Клопп, который покидает команду после завершения сезона, оценил очередную битву с Микелем Артетой.

Игра стартует в 18:30.